Altenilpe/Sellinghausen: Das Programm des Schützenfests

Altenilpe-Sellinghausen. Die Schützengesellschaft St. Sebastian feiert in Altenilpe/Sellinghausen ihr Schützenfest. Das ist das Programm.

Die Schützengesellschaft St. Sebastian feiert in diesem Jahr wieder ihr Schützenfest.

Wann wird gefeiert: 6. bis 8. August.

Wer regiert: Amtierendes Königspaar sind Matthias und Julia Hellermann. Michael und Denise Hellermann sind das amtierende Vizekönigspaar.

Das sind die Höhepunkte: Am Samstag, 6. August, startet das Fest mit dem Antreten an der Schützenhalle. Um 18.30 Uhr werden die Jubilare geehrt. Am Sonntag, 7. August, findet um 14.45 Uhr der große Festzug statt und am Montag, 8. August wird am 9.30 Uhr auf den Vogel geschossen. Die „Lyra“ Wenholthausen und das Tambourcorps Grafschaft werden das Fest und die Festzüge musikalisch begleiten.

Besonderheiten: Jubelkönig 25 Jahre ist Ludger Schauerte aus Sellinghausen, Jubelkönig 50 Jahre ist Werner Heite aus Dieringhausen. Josef Knoche-Gerke aus Altenilpe wird für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

