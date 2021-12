Amtsgericht Meschede: Jagdstörern droht 25.000 Euro-Bescheid

Ein Jäger hält sein Gewehr in der Abenddämmerung: In Meschede hat das Amtsgericht jetzt ein Urteil gegen zwei Störer gesprochen.

Meschede. 25.000 Euro Ordnungsgeld oder sechs Monate Haft: Das droht zwei Jagdstörern. Das Amtsgericht Meschede hat dieses Urteil gesprochen.

Bundesweit kommt es immer wieder vor, dass Jäger auf Störer treffen: Sie zerstören Hochsitze, gehen die Waidleute aggressiv an oder verscheuchen das Wild. Das Amtsgericht Meschede hat in einem Fall jetzt ein Urteil gesprochen.

Aufnahmen einer Wildkamera

Es hat ein Ehepaar nach einstweiliger Verfügung wegen ständiger Jagdstörungen und Vandalismus in einem Revier im Stadtgebiet Meschede zur Unterlassung verurteilt. „Durch Aufnahmen einer Wildkamera konnten die Beschuldigten überführt werden“, teilte die Arbeitsgemeinschaft Natur, Umwelt, Kultur in einer Pressemitteilung mit. Das Amtsgericht in Meschede bestätigte den Beschluss.

Den Betroffenen wurden laut Urteil, das dieser Zeitung vorliegt, für den Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro oder ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten angedroht. „Das Urteil dürfte Signalwirkung haben“, erklärte die Arbeitsgemeinschaft.

Selbst Jäger

Bemerkenswert: Die Störer sollen selbst Jäger sein. Nach Informationen dieser Zeitung sind Streitigkeiten in dem Jagdrevier der Hintergrund der Auseinandersetzungen. Das Ehepaar darf das Revier laut Urteil nicht mehr betreten, benutzen, beeinträchtigen oder beschädigen.