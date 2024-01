An der Esloher Hauptschule starten Fünftklässler mit Ipads

Eslohe Von kleinen Klassen bis zur Berufswahl: Alle wichtigen Fakten und Infos der Esloher Hauptschule erläutert Schulleiter Rüdiger Haertel.

Name der Schule: Christine - Koch – Schule GHS Eslohe

Homepage: https://hauptschule.eslohe-schulen.de

Motto: Miteinander arbeiten - Füreinander da sein – Gemeinsam ans Ziel

Rüdiger Haertel, Rektor der Hauptschule Eslohe. Foto: WP

Schulleiter: Rüdiger Haertel

Schülerzahl: 240 (pro Klasse 15 bis 25 Schülerinnen und Schüler)

Lehrer und Referendare: 24

Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 12

Schulbeginn: 8 Uhr

Anmeldetermine und Tag der offenen Tür: 14. Februar bis 7. März während der Öffnungszeiten des Sekretariats; Tag der offenen Tür: Samastag 3. Februar, von 10 Uhr bis ca. 11.30 Uhr

Betreuung und Verpflegung: Halbtagsschule mit Unterricht bis 13.17 Uhr, viermal Hausaufgabenbetreuung von 14 bis 15.30 Uhr

Unterrichtsausfall: Vertretungsunterricht oder Aufteilung der Lerngruppe und Lernen auf Distanz mit LOGINEO-LMS

Individuelle Förderung: Förderstunden in den Hauptfächern, Förderkurse und Lernzeiten, sonderpädagogische Angebote für Förderschüler/innen,

4x pro Woche: Hausaufgabenbetreuung

Digitale Medien: digitale Tafeln, moderner Computerraum mit 30 Arbeitsplätzen, Tablets und Nutzung von LOGINEO-LMS. Eltern haben hier die Möglichkeit, Hausaufgaben zu kontrollieren,: Beginn der digitalen Transformation zum Schuljahr 2024/25: alle neuen 5er-Klassen werden zu iPad-Klassen

Projekte außerhalb des Unterrichts: Schulgarten, 3D-Druck, Drohnenflug, Langzeitpraktikum

Schüleraustausch: k.A.

Was macht unsere Schule besonders: Unser Schulmotto: Miteinander arbeiten-Füreinander da sein-Gemeinsam ans Ziel, kleine Klassen, in jedem Raum digitale Tafeln und überall WLAN, Lehrerraumprinzip, Stärken und Schwächen früh entdecken und fördern, Werteerziehung, sich in der Schule wohlfühlen, Unterstützung der Schüler- und Elternschaft durch unsere Schulsozialarbeit, Berufsvorbereitung: über 95 Prozent der Schüler erhalten einen Ausbildungsplatz oder gehen weiter zur Schule, zum kommenden Schuljahr starten die neuen 5er als iPad-Klassen, so werden sie sanft in die zunehmende Digitalisierung eingeführt und erleben eine neue moderne Form des Unterrichtens.

