Polizei An zwei Stellen versuchen Täter in Fleckenberg einzubrechen

Fleckenberg. Gleich an zwei Stellen haben unbekannte Täter versucht, in Fleckenberg einzubrechen.

Zwischen dem 22. Juni und 26. Juni haben unbekannte Täter versucht, in das Wassergewinnungswerk und auf das Sportplatzgelände in der Latroper Straße in Fleckenberg einzubrechen. Es entstand Sachschaden.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Polizei vermutet, dass es sich bei beiden Taten um die gleichen Täter handelt und hofft auf Zeugenhinweise. Diese sollten an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974/ 90 200 gerichtet werden.