Andreas Knappstein aus Schmallenberg wird neuer IHK-Chef

Schmallenberg. Die Industrie- und Handelskammer Arnsberg hat einen neuen Vorsitzenden: Andreas Knappstein aus Schmallenberg. Wofür er steht.

Die Vollversammlung der IHK Arnsberg, Hellweg Sauerland hat Andreas Knappstein zum neuen IHK-Präsidenten gewählt. Der 59-jährige Schmallenberger Unternehmer ist seit 2016 Mitglied der IHK-Vollversammlung und war seit 2018 bereits Vizepräsident. Er folgt auf Andreas Rother, der nach sechs Jahren nicht erneut als Präsident kandidierte, aber als Vizepräsident dem Präsidium erhalten bleibt.

Als Grund nannte Andreas Rother, dass er sich stückweise aus dem operativen Geschäft seiner Unternehmungen zurückgezogen habe. Der tägliche Kontakt mit Mitarbeitern und Kunden sei für ihn aber Voraussetzung, ein Ehrenamt wie das des IHK-Präsidenten auszuführen. Andreas Knappstein führt gemeinsam mit weiteren Familienmitgliedern in 3. Generation das Unternehmen Möbel Knappstein GmbH & Co. KG in Schmallenberg und Meschede sowie an drei weiteren Standorten.

Unternehmen eine Stimme geben

Er kündigte an, als IHK-Präsident, den Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung und ihren Anliegen eine hörbare Stimme zu verleihen: „Ich möchte mich für die Unternehmen in der Region einsetzen, denn wir brauchen die Innovationskraft der Unternehmen und ihrer Mitarbeitenden. Daraus resultiert unser Wohlstand. Ich will in meiner neuen Funktion dazu beitragen, dass wir weiterhin agieren, statt nur reagieren zu können.“

Die große Stärke des Mittelstands sei sein langfristiges Denken und Handeln, betonte der neue IHK-Präsident. „Diese Eigenschaften werden auch dazu beitragen, dass wir Wege aus den Krisen finden. Dafür braucht die Wirtschaft aber auch Freiheit und politische Rahmenbedingungen, die nachhaltiges und ökonomisches Handeln ermöglichen.“

Präsidium der IHK

Neu in das IHK-Präsidium gewählt wurden zudem Korinna Schwittay (Siepmann-Werke GmbH & Co. KG, Warstein) und Julia Wulf (KettenWulf Betriebs GmbH, Eslohe). Andreas Deimann (Hotel Deimann GmbH & Co. KG, Schmallenberg), Dr. Stephan Guht (A. & E. Keller GmbH & Co. KG, Arnsberg), Dr. Arne Kohring (Infineon Technologies AG, Warstein), Egbert Neuhaus (M. Westermann & Co. GmbH, Arnsberg) und Ekkehart Hermann Schieffer (Schieffer GmbH & Co. KG, Lippstadt) sowie nun als Vizepräsident Andreas Rother sind wiedergewählt worden. Nach 25 Jahren als Vizepräsident nicht wieder angetreten ist Hans-Günter Trockels (Kuchenmeister GmbH, Soest). Die Wahl des IHK-Präsidiums stand in der Sitzung der Vollversammlung turnusgemäß auf der Tagesordnung.

Die Wahlperiode der 2021 von den IHK-Mitgliedsunternehmen im Hochsauerlandkreis und Kreis Soest gewählten Vollversammlung dauert fünf Jahre. Nach zweieinhalb wird das Präsidium regulär neu gewählt.

