Andreasberg: Was aus der Schlagernacht mit Ross Antony wird

Andreasberg. Ross Antony wollte in der Schützenhalle Andreasberg für mächtig Stimmung sorgen. Daraus wird vorerst nichts. Vorerst!

Die für Samstag, 27. März, geplante 7. Andreasberger Schlagernacht der Schützenbruderschaft St. Hubertus 1884 Andreasberg-Dörnberg verschiebt sich um ein weiteres Jahr. „Corona lässt uns keine andere Wahl“, begründen die Schützen ihre Entscheidung. Ross Antony werde die Schützenhalle in Andreasberg erst im nächsten Jahr zum Kochen bringen können.

Mit Ross Antony und seinem Management konnte sich die Schützenbruderschaft auf eine erneute Verlegung einigen - auf Samstag, 2. April 2022. „Die mehr als 500 verkauften Eintrittskarten behalten natürlich ihre Gültigkeit“, betonen die Schützen als Veranstalter. Selbstverständlich könnten die Karten aber auch wieder zurückgegeben werden. Allerdings sei das zum jetzigen Zeitpunkt nicht überall möglich, weil ein Teil der Vorverkaufsstellen wegen des Lockdowns geschlossen sind. „Wir bitten alle diesbezüglich um ausreichend Geduld. Wir denken aber, dass die eingefleischten Schlagerfans durchaus bereit sind, zu warten und bei bester Gesundheit am 2. April 2022 in einer ausverkauften Schützenhalle, so wie früher zu feiern. Das lassen wir uns nicht nehmen“, blickt die Bruderschaft optimistisch nach vorn.

Für die Veranstaltung sind noch rund 200 Karten erhältlich. Wer also Angst hat, für die 7. Schlagernacht keine Karten mehr zu bekommen, kann diese immer noch rechtzeitig an den Vorverkaufsstellen erwerben.

Wenn das Leben wieder völlig normal verlaufe, können Karten an den Vorverkaufsstellen abgegeben und/oder erworben werden, so die Schützen. Vorverkaufskarten für dieses Schlager-Event gibt es dann noch zum Preis von 15 Euro an folgenden Stellen: Elektro Maschinen Hegener ins Bestwig (nur noch Restkarten), Buchhandlung „Wortreich“ in Meschede, U-SHE Mode international in Olsberg und Schloss Gevelinghausen in Gevelinghausen.