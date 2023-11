Angst vor Sprengangriffen: Neuer Standort in Bad Fredeburg

Der neue Geldautomat befindet sich direkt neben Imbissstube und Bäckerei an der „Wehrscheid“ in Bad Fredeburg.

Bad Fredeburg Die Volksbank verlagert in Bad Fredeburg den Standort des bisherigen Geldautomaten. Grund ist Angst vor Angriffen mit Sprengstoff.

Neue Geldausgabe- und Einzahlungsautomaten der Volksbank-Filiale in Bad Fredeburg werden n der Wehrscheid 13a in Betrieb genommen. „Der Standort direkt neben Bäckerei und Imbissstube ist gut zu erreichen, bietet ausreichend Parkmöglichkeiten, liegt zentral und ist gut an die neue Umgehungsstraße angebunden. Die Filiale am Kirchplatz bleibt. Sie wird dann bargeldlos und unsere Mitarbeiter bieten weiterhin Beratungs- und Serviceleistungen an“, so Vorstand Andreas Ermecke über die Notwendigkeit des Abbaus von Geldautomaten aus Gebäuden, die unmittelbar an Wohnraum angrenzen. Ein Kontoauszugsdrucker bleibt ebenfalls Bestandteil der Volksbank-Filiale in Bad Fredeburg.

Die Gründe für diese Standortverlagerung liegen in den zunehmenden Sprengangriffen auf Geldautomaten. Allein in Nordrhein-Westfalen verzeichnete das Landeskriminalamt mehr als 150 Anschläge im vergangenen Jahr. Auch die Volksbank Sauerland war mehrfach davon getroffen worden. Die Genossenschaftsbank hat bereits vor einigen Monaten in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde Standortanalysen durchgeführt, die gezeigt haben, dass einige Geldautomaten-Standorte außer Betrieb genommen werden müssen.

An Wohngebäude angrenzend

Dabei handelt es sich um Standorte, die unmittelbar an Wohnräume angrenzen. „Das ist in Bad Fredeburg der Fall“, so Ermecke. Und weiter: „Wir folgen damit auch den dringenden Empfehlungen der Deutschen Kreditwirtschaft und des Bundesministeriums des Innern und für Heimat, aus Sicherheitsgründen konsequent zu handeln, damit keine Personen verletzt und weitere Sachschäden vermieden werden. Die Bargeldversorgung in Bad Fredeburg ist weiterhin sichergestellt.“ Diese Empfehlung sieht vor, dass Banken und Sparkassen den Ausbau von präventiven Maßnahmen an erkannten Risikostandorten vornehmen, um die Gefahr einer Sprengung zu minimieren und dadurch den Schutz von Personen und Sachwerten zu verbessern.

