Angst vor Sprengung: Sparkasse schließt Standort in Meschede

Meschede Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Schmallenberg-Oberkirchen zieht die Sparkasse Mitten im Sauerland auch Konsequenzen für Meschede.

Nach der Sprengung eines Geldautomaten am 28. Dezember in Schmallenberg-Oberkirchen hat die Sparkasse Mitten im Sauerland ihre Geldautomatenstandorte erneut auf den Prüfstand gestellt.

Nachts nicht absicherbar

„Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten können wir an unserem Standort in der Waldstraße in Meschede den SB-Bereich nachts zurzeit nicht so absichern, wie wir es an anderen Standorten tun. Aus diesem Grund haben wir uns nun aus Sicherheitsgründen dazu entschieden, den SB-Bereich in der Waldstraße 1 zunächst einmal zu schließen. Wir werden jetzt prüfen, ob und wie wir die Sicherheit so weit erhöhen können, dass der Standort wiedereröffnet werden kann.“, erläutert Frank Nennstiel, Vorstandsmitglied der Sparkasse, die Entscheidung.

Lesen Sie auch:

Am 19. Januar werden die zwei Geldautomaten der Sparkasse Mitten im Sauerland in der Waldstraße im Mescheder Norden geleert und die SB-Stelle ist bis auf Weiteres außer Betrieb. Während der Schließung der SB-Stelle können die Geldautomaten und SB-Geräte der Sparkasse am Lanfertsweg in Meschede-Gartenstadt und im Beratungs-Center am Winziger Platz 6 genutzt werden

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland