Anmeldung weiterführende Schulen in Meschede: die Termine

Eine Lehrerin schreibt im Mathematikunterricht an eine Schultafel.

Meschede. Die weiterführenden Schulen in Meschede nehmen Anmeldungen entgegen. Hier gibt es alle Informationen zu Terminen und Unterlagen.

In den nächsten Wochen steht für die Kinder, die aktuell die 4. Klassen der Grundschulen besuchen, die Anmeldung für eine weiterführende Schule an. Eltern können ihre Kinder im Stadtgebiet Meschede für das kommende Schuljahr 2023/24 anmelden.

Bei der Anmeldung zur Klasse 5 werden ein aktuelles Grundschulzeugnis, die Empfehlung der Grundschule zur weiteren Schullaufbahn, der Anmeldeschein, das Familienstammbuch und der Impfausweis (Masern) benötigt. Für die Anmeldung zur Klasse 10, Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe am Gymnasium der Stadt Meschede bzw. am Gymnasium der Benediktiner, werden das letzte Zeugnis (1. Schulhalbjahr 2022/23, beglaubigte Kopie) und das Familienstammbuch benötigt.

Die Anmeldezeiten an den einzelnen Schulen:

In der Konrad-Adenauer-Schule, Gemeinschaftshauptschule, in Freienohl, Im Ohl 9, können die Eltern ihre Kinder von Freitag, 3. Februar, bis Donnerstag, 2. März, jeweils von 8 bis 15 Uhr anmelden (außer 17. Und 20. Februar). Zusätzliche Anmeldezeiten sind am Samstag, 4. Februar, von 9 bis 12 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter 02903/6305 möglich.

In der St.-Walburga-Hauptschule in Meschede, Schederweg 57, sind Anmeldungen von Montag, 6. Februar, bis Donnerstag, 2. März jeweils von 8 bis 13 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter 0291/6561 möglich.

Anmeldungen in der Realschule der Stadt Meschede in Meschede, Schederweg 59, sind möglich von Montag, 6. Februar, bis Mittwoch, 15. Februar, von 8 bis 14 Uhr, sowie am Samstag, 11. Februar, von 10 bis 12 Uhr. Die Terminvergabe zur Anmeldung erfolgt über die Homepage der Schule.

In der St.-Walburga-Realschule in Meschede, An Klocken Kapelle 18, sind Anmeldungen am Samstag, 21. Januar, von 8 bis 15 Uhr, am Montag und Dienstag, 23. und 24. Januar, jeweils von 7.30 bis 15 Uhr sowie am Mittwoch, 25. Januar, von 7.30 bis 10 Uhr möglich.

Am Gymnasium der Stadt Meschede in Meschede, Schederweg 65, können Anmeldungen für die Klassen 5 und die Einführungsphase von Montag, 6. Februar, bis Mittwoch, 8. Februar, jeweils von 8.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 4. Februar, von 9 bis 12 Uhr erfolgen. Um den Ablauf zu erleichtern, bittet die Schule um telefonische Terminvereinbarung über das Sekretariat unter 0291 / 9938-0.

Wer sein Kind für die Klassen 5 und die Einführungsphase am Gymnasium der Benediktiner in Meschede, Klosterberg 7, anmelden möchte, kann dies am Samstag, 21. Januar, von 9 bis 12 Uhr sowie am Montag und Dienstag, 23. und 24. Januar, von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr tun. Eine Terminvergabe zur Anmeldung erfolgt über die schulische Homepage.

