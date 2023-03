Die Agentur für Arbeit hat die Zahlen für März vorgelegt: Die Arbeitslosigkeit im Hochsauerlandkreis steigt an.

Wirtschaft Arbeitslosigkeit im HSK steigt weiter an - aus zwei Gründen

Meschede. Die Belebung zum Frühjahr auf dem Arbeitsmarkt ist ausgeblieben. Und dann ist da noch ein weiterer Grund, warum die Zahlen im HSK steigen.

Die Arbeitslosigkeit im Hochsauerlandkreis ist im März angestiegen. „Durch die anhaltend kalte Witterung macht sich ein Frühjahrsaufschwung nur wenig bemerkbar. Von den uns eigentlich bekannten üblichen Belebungen im März sind wir derzeit noch etwas entfernt“, so Oliver Schmale, Chef der Arbeitsagentur Meschede-Soest.

„Zurückhaltung merken wir auch bei den Stellenmeldungen. Eine Ursache für die erneut leicht gestiegene Arbeitslosigkeit liegt auch in den Nachwirkungen der Geschehnisse aus der Ukraine. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen mit ausländischer Staatsangehörigkeit deutlich gestiegen, was unmittelbar auf die Menschen aus der Ukraine zurückzuführen ist. Nach Sprachkursen oder auch anderen integrativen Maßnahmen kann angesichts des Arbeitskräftemangels in der Region eine Eingliederung gelingen“, sagte er.

Insgesamt waren 6443 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 40 Personen mehr. Im Vergleich zum März des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 1087 Personen. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im März 4,4 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 3,6 Prozent (+0,8 Prozentpunkte).

Regionale Zahlen

Schmallenberg hat weiterhin die niedrigste Arbeitslosenquote im HSK mit 2,8 Prozent. Meschede liegt inzwischen bei 4,1 Prozent und damit auch hinter Olsberg, Sundern und Marsberg.

Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat .369 Personen arbeitslos gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 39 Personen verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 138 Personen.

Grundsicherung/Hartz IV

In der Grundsicherung sind 79 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 949 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Insgesamt sind es 4074 Personen und damit 63,2 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

589 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 20 junge Arbeitslose weniger und im Vorjahresvergleich 132 arbeitslose junge Menschen mehr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 47 Personen gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 247 Arbeitslose mehr. Insgesamt sind 2.392 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis gestiegen. 2274 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 1911 Personen zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 39 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl dieser Arbeitslosen um 60 Personen.

Stellenangebote

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 347 Stellen gemeldet (-95 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 3180 offene Stellen, 37 weniger als im Vormonat und 479 weniger als im Vorjahresmonat.

