Arbeitslosigkeit steigt im HSK an - das sagt die Agentur

Meschede/Schmallenberg. Zum zweiten Mal in diesem Sommer ist die Arbeitslosigkeit im Hochsauerlandkreis gestiegen. Die Agentur für Arbeit sieht einen bestimmten Grund.

Die Arbeitslosigkeit ist zum zweiten Mal in diesem Sommer angestiegen. Tanja Schubert, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Meschede-Soest sagt dazu: „Junge Menschen unter 25 Jahren melden sich in den Sommermonaten übergangsweise arbeitslos, nachdem sie ihre schulischen oder betrieblichen Ausbildungen beendet hatten. Aktuell haben wir mehr als 7000 freie Stellen im Bestand. Es gibt also viele und gute Möglichkeiten für alle, die sich derzeit arbeitslos melden mussten.“ Auch wenn einige Unternehmen in der Region sich aufgrund der aktuellen Weltwirtschaftslage mit ihren Besetzungen zurückhielten, seien Fachkräfte nach wie vor sehr gefragt.

Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Juli 2022 gestiegen. Insgesamt waren 6199 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 227 Personen mehr. Im Vergleich zum Juli des Vorjahres sinkt die Zahl der Arbeitslosen um 214 Personen. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Juli 4,2 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,3 Prozent (-0,1 Prozentpunkte). Die Quote für Meschede, Eslohe und Bestwig beträgt 3,8 Prozent - in Schmallenberg liegt sie bei 3,0 Prozent. Das ist erneut der Tiefststand im Hochsauerlandkreis.

Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2247 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 185 Personenerhöht. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Verringerung um 555 Personen.

Grundsicherung / Hartz IV

In der Grundsicherung sind 42 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 341 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Insgesamt sind es 3952 Personen und damit 63,8 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

632 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 108 junge Arbeitslose mehr und im Vorjahresvergleich 48 arbeitslose junge Menschen weniger.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 14 Personen gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 135 Arbeitslose weniger. Insgesamt sind 2240 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis gesunken. 2223 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 82,9 Prozent (1842 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 12 Langzeitarbeitslose weniger. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl dieser Arbeitslosen um 505 Personen.

Stellenangebote

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 371 Stellen gemeldet (-103 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 3605 offene Stellen, 24 weniger als im Vormonat und 579 mehr als im Vorjahresmonat.

