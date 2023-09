Arbeitsmarkt im Hochsauerlandkreis: Kurzarbeit wieder Thema

Meschede. Zwar ist die Arbeitslosigkeit im September im Hochsauerlandkreis gesunken - allerdings nicht so stark wie üblich. Kurzarbeit wird wieder Thema.

„Erneut reduziert sich die Arbeitslosigkeit.. Für einen September ist das nichts Außergewöhnliches, die Herbstbelebung fällt aber geringer aus als üblich“, sagte Oliver Schmale, Leiter der Agentur für Arbeit Meschede-Soest, zu den aktuellen Zahlen. „Die Entwicklung in diesem Monat ist noch immer eine robuste Grundlage für die kommenden Herbstmonate, wenngleich wir auch die derzeitig angespannte wirtschaftliche Lage nicht aus den Augen verlieren.“ In den letzten Wochen seien in der öffentlichen Diskussion immer wieder Hinweise auf stark steigende Kurzarbeit aufgetaucht.

Schmale: „Angesichts des weiterhin großen Fachkräftebedarfs können über diesen Weg Arbeitskräfte in den Unternehmen gehalten werden. Die Anfragen der Betriebe steigen auch in unserem Agenturbezirk leicht an, wir beraten bereits intensiver dazu als in den vergangenen Monaten. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die bisherigen Anfragen auch zu Anzeigen bzw. zu tatsächlich realisierter Kurzarbeit führen. Durch den in unserer Region hohen Anteil der Betriebe im verarbeitenden Gewerbe kennen sich viele zwar bereits mit dem Instrument Kurzarbeit aus, aber auch die Möglichkeit der Qualifizierung während Kurzarbeit spielt eine immer größere Rolle.“

Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im September 2023 gesunken. Insgesamt waren 6596 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind 2 Prozent weniger. Im Vergleich zum September des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 13,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im September 4,4 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 3,9 Prozent (+0,5 Prozentpunkte). Die Arbeitslosenquote in Meschede beträgt 3,9 Prozent, in Schmallenberg 2,9 Prozent.

Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2358 Personen arbeitslos gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 2,3 Prozent verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 15 Prozent.

Grundsicherung / Hartz IV

In der Grundsicherung sind 82 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 488 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Vormonat entspricht dies 1,9 Prozent weniger bzw. 13 Prozent mehr zum Vorjahr. Insgesamt sind es 4238 Personen und damit 64,3 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

662 Arbeitslose sind iim Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf minus 6,8 Prozent zum Vormonat bzw. plus 17,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 15 Prozent mehr. Insgesamt sind 2457 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gesunken. 2505 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 86,1 Prozent zur Grundsicherung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 310 Personen.

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 291 Stellen gemeldet (-8 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2814 offene Stellen, 57 weniger als im Vormonat und 683 weniger als im Vorjahresmonat.

