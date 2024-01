Arbeitsmarkt im Hochsauerlandkreis: „Wirtschaftliche Flaute“

Meschede Der Leiter der Agentur für Arbeit spricht von „wirtschaftlicher Flaute“. Die Entwicklung zeigt sich auf dem Arbeitsmarkt im HSK.

„Die wirtschaftliche Flaute hinterlässt leichte Spuren am Arbeitsmarkt“, so Oliver Schmale, Chef der Agentur für Arbeit Meschede-Soest. „Grundsätzlich verzeichnen wir in den Dezembermonaten immer einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Durch die recht milden Temperaturen bislang hat der saisontypische Anstieg der Arbeitslosigkeit von Menschen in witterungsbedingten Berufen noch nicht wirklich stattgefunden. Trotz des leichten Anstiegs von 2,5 Prozent hält sich der Arbeitsmarkt aktuell in unserer Region recht stabil. Die Personalverantwortlichen von Unternehmen und Verwaltungen meldeten in diesem Monat knapp 780 neue freie Stellen bei der Agentur für Arbeit und damit 134 mehr als im Vormonat. Vor allem Fachkräfte stehen auf den Wunschlisten der Unternehmen ganz oben. Für die nächsten (Winter-)Monate gehen wir von weiter steigenden Zahlen aus.“

Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Dezember 2023 gestiegen. Insgesamt waren 6828 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 238 Personen oder 3,6 Prozent mehr. Im Vergleich zum Dezember des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 883 Personen bzw. 14,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Dezember 4,6 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4 Prozent (+0,6 Prozentpunkte).

Regionale Zahlen

Meschede meldet eine Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent. Schmallenberg verzeichnet nur 3,0 Prozent - der beste Wert im Hochsauerlandkreis.

Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2512 Personen arbeitslos gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 117 Personen bzw. 4,9 Prozent erhöht. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 350 Personen oder 16,2 Prozent.

Grundsicherung

In der Grundsicherung sind 121 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 533 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Vormonat entspricht dies 2,9 Prozent mehr bzw. 14,1 Prozent mehr zum Vorjahr. Insgesamt sind es .316 Personen und damit 63,2 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

635 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 5 junge Arbeitslose mehr und im Vorjahresvergleich 91 arbeitslose junge Menschen mehr. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf plus 0,8 Prozent zum Vormonat bzw. plus 16,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahren ist im Vergleich zum Vormonat um 87 Personen oder 3,6 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 347 Arbeitslose mehr (+15,9 Prozent). Insgesamt sind 2524 Menschen ab 50 Jahren im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gestiegen. 2685 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 86,6 Prozent (2.326 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 151 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 506 Personen.

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 267 Stellen gemeldet (-61 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2.42 offene Stellen, 132 weniger als im Vormonat und 686 weniger als im Vorjahresmonat.

