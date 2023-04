Arbeitsmarkt im HSK: Belebung zum Frühjahr bleibt aus

Meschede/Schmallenberg. Der Arbeitsmarkt im Hochsauerlandkreis erlebt keinen Aufschwung wie sonst im Frühjahr. Es gibt vor allem einen Grund dafür.

„Etwas unerwartet ist die Zahl der Arbeitslosen im April 2023 noch nicht zurück gegangen und entspricht damit nicht dem üblichen saisonalen Trend“, das erklärte Tanja Schubert, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Meschede-Soest, bei der Vorstellung der Arbeitsmarktdaten für April. Milde Temperaturen und der Frühling lassen die Zahlen sonst tendenziell eher zurück gehen - jedoch: Wie bereits in den Vormonaten sei die gegenteilige Entwicklung teilweise auf die Schutzsuchenden aus der Ukraine zurückzuführen, die durch die Jobcenter betreut werden. Außerdem sei im April 2022 die Zahl der Arbeitslosen besonders gering gewesen, so dass der Sprung – gefühlt - noch größer ausfalle.

„Obwohl die Zahl der arbeitslosen Menschen vor einem Jahr deutlich niedriger war, profitiert unsere Region von dem Zuwachs der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Menschen“, so Schubert. Im Vergleich zum Vorjahr legte diese Zahl noch einmal um rund 3300 Personen zu und lag damit mit 230.139 Beschäftigten auf Rekordniveau. „Selbst wenn die Wirtschaft in diesem Frühjahr etwas langsamer wieder in Schwung kommen sollte, bleibt der Bedarf an Arbeitskräften nach wie vor ein zentrales Thema am Arbeitsmarkt.“

Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im April 2023 gestiegen. Insgesamt waren 6508 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 65 Personen. Im Vergleich zum April des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 1.265 Personen. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im April 4,4 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 3,5 Prozent (+0,9 Prozentpunkte).

Regionen

Für Meschede meldet die Agentur für Arbeit eine Quote von 4,0 Prozent - also unter dem Durchschnitt im Hochsauerlandkreis. Den besten Wert, und zwar mit Abstand, meldet einmal mehr Schmallenberg: 2,7 Prozent.

Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2313 Personen arbeitslos gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 56 Personen verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 160 Personen.

Grundsicherung / Hartz IV

In der Grundsicherung sind 121 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 1105 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Insgesamt sind es 4195 Personen und damit 64,5 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

593 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 4 junge Arbeitslose mehr und im Vorjahresvergleich 163 arbeitslose junge Menschen mehr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 31 Personen gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 308 Arbeitslose mehr. Insgesamt sind 2423 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gestiegen. 2.286 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 83,2 Prozent (1903 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 12 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl dieser Arbeitslosen um 9 Personen.

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 394 Stellen gemeldet (+47 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 3108 offene Stellen, 72 weniger als im Vormonat und 533 weniger als im Vorjahresmonat.

