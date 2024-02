Meschede. Im Repair-Point kümmert sich Ayhan Ampti um defekte Smartphones und Tablets. Der Mescheder verrät die wichtigsten Tipps rund ums Handy.

Das Display zersplittert, der Lautsprecher verzerrt die Töne, das Mikro reagiert nicht mehr. Und der Klassiker: Das Handy fällt ins Klo. All das sind Herausforderungen für den Mescheder „Handy-Doktor“.

Der gelernte Mechaniker, Ayhan Ampti, arbeitet seit Januar im neuen Ladenlokal in der Von-Stephan-Straße. Er hat sich dafür entschieden, sein beliebtes Ladenlokal in Vollzeit zu betreiben. Dass er seine vorherige Haupttätigkeit aufgegeben hat, bereut er nicht. Starke Rückenbeschwerden hatten ihm immer mehr zu schaffen gemacht. „Hier kann ich mir aussuchen, ob ich sitzend oder stehend arbeite und wann ich eine Pause einlege“, so Ayhan Ampti.

Lesen Sie auch:

Auch den Umzug von der Warsteiner Straße in die zentrale Lage der Fußgängerzone sieht der Handy-Doc schon jetzt als Erfolg. Das Geschäft wird von der Laufkundschaft besser angenommen. „Die monatlichen Kosten sind in der Fußgängerzone zwar höher, aber das gleicht sich durch die höhere Kundenfrequenz wieder aus.“

Zertifizierung als Handy-Doc

Der gelernte Mechaniker braucht keine besondere persönliche Zertifizierung, um Smartphones oder Tablets zu reparieren. „Ich habe dafür nur an Schulungen teilgenommen. Wenn ich Hilfe brauche, hole ich mir die aus einer Facebook-Gruppe, in der Menschen wie ich sich zusammengefunden haben. Wir helfen uns immer gegenseitig.“

Ayhan Ampti zeigt ein beschädigtes Kundensmartphone.

Apple-Zertifizierung

Das Ladenlokal in Olsberg wird von Ayhan Amptis Kollegen betrieben. Zusammen gründeten die beiden den Repair-Point in Meschede. Der Unterschied zwischen beiden Geschäfte liegt noch in der Zertifizierung. Olsberg ist schon Apple-zertifiziert und „Meschede wird es im Laufe des Jahres auch noch werden“, verspricht der Handy-Doc.

Häufigste Unfälle

Die Marken, die Kunden im Repair-Point Meschede abgeben, sind vor allem „Apple, Samsung und Xiaomi“, beobachtet Ampti. Zwar werden auch Tablets repariert, jedoch sieht er viel häufiger Smartphones, weil es sich zum Beispiel bei Displayschäden von Tablets nicht lohnt, einzugreifen. Der Handy-Doc rät dann von der Reparatur ab. „Das ist fast genauso teuer, wie sich ein neues Gerät zu kaufen. Es lohnt sich einfach nicht.“ Der häufigste Grund für einen Besuch bei ihm sei die „Erdanziehungskraft“, sagt Ayhan Ampti und lacht. Hierzu zählen dann „Display- und Backcoverschäden und Akkuprobleme. Wasserschäden sind auch häufig dabei.“ Für die Kunden, die ihr Smartphone für eine längere Zeit zur Reparatur in der Werkstatt lassen müssen, gibt es ein Leihhandy.

Smartphone gibt den Geist auf

Doch es ist nicht nur persönliche Ungeschicklichkeit, die Kunden zu Ampti führt, weil beispielsweise das Handy aus der Hand oder der Hosentasche gerutscht ist. „Es gibt günstige Geräte, bei denen die Platinen im Handy durch Wärme, Kälte, Vibration auch von selbst kaputtgehen und die Elektrik kann einfach den Geist aufgeben.“ Wenn man Pech hat, kann aber die Platine auch durch einen ungünstigen Sturz beschädigt werden. Es muss nicht immer die Schuld des Smartphone-Besitzers sein. Ab wann kann man denn das Smartphone nicht mehr retten? „Sobald das Mainboard, also die Hauptplatine, das Kernstück eines Smartphones, defekt ist, kann man nichts mehr tun.“

Der Repair-Point in Meschede in der Von-Stephan-Straße. © WP | Oliver Eickhoff

Lifehacks und Mythen zum Schutz

Um das Smartphone so gut es geht vor Schäden zu bewahren, braucht man „vernünftige Hüllen, keine schicken. Kamera und Display sollten mit geschützt werden.“ Das Handy sehe vielleicht ohne ein Handy-Cover besser aus - „vor allem bei Apple-Geräten verzichten Kunden gern darauf, weil sie bunt sind“ - trotzdem sei es wichtig, sie vor Stößen und Brüchen zu schützen. „Die äußeren Schäden kann man verhindern, die inneren meist nicht“, sagt Ampti und räumt gleichzeitig mit einem Mythos auf: Handys nach Wasserschäden in Reis zu legen, helfe nicht. „Bei einigen ist es nur Glückssache oder Zufall, dass das Smartphone plötzlich wieder funktioniert.“

Der Mythos bei Wasserschäden, dass man das Smartphone in Reis legen soll, stimmt nicht. Bei einigen ist es nur Glückssache oder Zufall, dass das Smartphone plötzlich wieder funktioniert. Ayhan Ampti - Besitzer vom Repair-Point Meschede

Kundenanzahl verringert sich nicht

Im Repair-Point werden auch Schutzhüllen verkauft, doch schadet Ayhan Ampti mit dem Verkauf nicht seinen Umsätzen? „Handyhüllen“, so erklärt er, „schützen ja meist nur das Äußere. Durch einen Sturz kann auch im Inneren des Smartphones etwas beschädigt werden.“ Er vergleicht es gern mit Airbag und Anschnallgurt bei einem Autounfall. Die Sicherung ist wichtig. Trotzdem kann es zu einem Schaden kommen.