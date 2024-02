Meschede. Der 19. Februar 1945 war erst ein Tag wie jeder andere - in Meschede endete er dramatisch. Die Stadt wurde fast zerstört. Erinnerungen.

Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam der Krieg an diesem Tag mit voller Wucht nach Meschede. Die Stadt wurde angegriffen und stark zerstört. Wie war es in Meschede an diesem verhängnisvollen 19. Februar? Wie erlebten die Menschen den Tag?

Krieg an den Fronten

Der 19. Februar, ein Montag, und die Woche begann, wie andere Wochen zuvor auch schon ohne große besondere Vorkommnisse. Der Krieg fand an den Fronten statt. In der kleinen und beschaulichen Kreisstadt an der Ruhr fühlte man sich relativ sicher. Die Menschen gingen an diesem Morgen ihrer Arbeit nach, machten Besorgungen oder Einkäufe, der Haushalt wurde erledigt, die Kinder gingen zur Schule, die Kleineren spielten draußen. Es wurde Mittag und die Menschen bereiten sich auf das Mittagessen vor. Das Wetter war kühl, aber nicht frostig. Der Himmel relativ verhangen, eine höhere Sicht war nicht möglich.

Lesen Sie auch:

Mescheder erinnern sich: Plötzlich heulten die Sirenen in der Stadt auf. Erst Voralarm, dann Hauptalarm, schließlich Luftgefahr. Die Mescheder machten sich wieder einmal mit Kinderwagen, Bunkerstühlchen, Koffern und Taschen, in denen das Nötigste eingepackt worden war auf, um in den vorhandenen Stollenbunkern Schutz zu suchen. Plätze in den Stollenbunker waren rar. Dies waren in der Mehrzahl ausgebaute alte Eiskeller oder Felsenstollen. Aus dem Volksempfänger hörten diejenigen, die Haus oder Wohnung noch nicht verlassen hatten die Warnung:“ Feindliche Flugzeuge im Anflug auf Meschede“.

Sirenen heulen plötzlich

Dann heulten die Sirenen „Aktuelle Luftgefahr“. Jetzt musste schnell gehandelt und überlegt werden: „Reicht die Zeit noch um einen der Stollenbunker zu erreichen ? Flüchte ich lieber in den Wald am Stadtrand oder gehe ich in den eigenen Keller?“ Ein weiterer Mescheder: „Mäßig laute Flugzeuggeräusche waren bereits über der Stadt zu hören. Die Geräusch- und Tonlage war diesmal aber völlig anders als die der früher über der Stadt hochfliegenden Flugzeugverbände. Die Motorengeräusche wurden immer lauter.“ Zeitnah war ein ungewöhnliches Pfeifen und ein dröhnendes Sausen zu hören. Dann die ersten Explosionen. Der Angriff auf Meschede hatte begonnen.

Ein anderer Zeitzeuge berichtete über das Erlebte während des Angriffes: „Unser Onkel schrie nur noch: Rein in den Keller. Wir alle standen in kürzester Zeit im Kellerflur, in der Waschküche oder im Kohlenkeller. Wir hörten draußen dann ein Pfeifen, Fauchen und laute Explosionen. Der Boden unter unseren Füßen bebte. Alles Mögliche, Putz, Holzteile und Mauerwerk flog umher. Wir konnten kaum noch atmen. Die Zeit kam uns hier drin wie eine Ewigkeit vor. Dann war es auf einmal vorbei. Durch ein Fenster krochen wir nach draußen. Draußen Berge von Schutt, Trümmern und viele Bombentrichter. „

Schutt und Trümmer

Wo früher das Haus der Gesellschaft Concordia stand, war eine große Schutt- und Trümmerlandschaft mit Bombentrichtern. Der Augenzeuge: „Das ganze Haus, Casino, Saal und Kegelbahn war wie weggefegt. Ein Bombentrichter ging mit seinem Rand bis an unseren Kellereingang, durch den wir eben noch den Keller betreten hatten. Wir verdankten unser Leben wohl der äußerst soliden Bauweise des Kellers und der Doppelziegelbauweise der Fassade. Ich lief in Richtung Hagenweg, um in den dortigen Bunker zu gelangen. Die erste Person, die ich auf dem Weg dorthin traf, war mein Vater, der sich freute, als er uns aus dem Keller kriechen sah. Er hatte den Angriff unverletzt in unserem Apfelhof überstanden.“

Weiter hieß es: „Unsere Mutter hatte es nicht mehr rechtzeitig bis in den Hagenweg geschafft, da unsere kleine Schwester, die ihren Mittagsschlaf hielt, noch angezogen werden musste. Beide fanden aber noch die Zeit in unseren Keller zu flüchten. Als wir abends gemeinsam bei einem Nachbarn saßen, der uns für die Nacht aufgenommen hatte, wurde uns bewusst, wie viel Glück im Unglück wir gehabt hatten. Soviel Glück hatten nicht alle Nachbarn, wie wir später erfuhren.“

Acht Minuten lang

Der erste Angriff auf Meschede dauerte ungefähr acht Minuten. Der Großteil der Stadt wird zerstört, 53 Menschen verlieren ihr Leben. Die Anzahl der Verletzten an Leib und Seele ist unbekannt. Seit der Gründung des Stiftes vor fast 1000 Jahren hatten die Einwohner Meschedes so manches zu erdulden. Aber kein Ereignis in der 1000-jährigen Geschichte hatte solche Auswirkungen auf Stadt und Bewohner, wie die Zerstörung Meschedes am Ende des Zweiten Weltkrieges.