Bad Fredeburg. Mit der neuen Umgehungsstraße in Bad Fredeburg steht nun der große Umbau der Innenstadt an. Jetzt wurden erste Entwürfe vorgestellt.

Seit Anfang September letzten Jahres sorgt die neue Umgehungsstraße in Bad Fredeburg dafür, dass sich das Verkehrsaufkommen im Ort mehr als halbiert hat. In einem größeren Bauvorhaben sollen nun zunächst die Hochstraße, dann die Straße „Im Ohle“ und der Kirchplatz in mehreren Bauabschnitten verändert werden. Im Rahmen einer Bürgerbeteiligung wurden die geplanten Maßnahmen jetzt in der gut besuchten Kurhalle vorgestellt. Die Besucher hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen - und das nutzen viele. Aber nicht jede Frage drehte sich um den Straßenneubau, so dass es zeitweise recht emotional wurde.