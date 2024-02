Berge. Zu einem Brandeinsatz sind die Rettungskräfte am Sonntag (18. Februar) nach Berge alarmiert worden. Der Auslöser ist ungewöhnlich.

Blaulicht und Martinshorn: Zu einem Einsatz ist die Feuerwehr der Stadt Meschede am Sonntagnachmittag (18. Februar) gegen 13.30 Uhr nach Berge ausgerückt. In der ersten Alarmierung hieß es „Brandeinsatz, Kellerbrand, ohne Menschen in Gefahr“.