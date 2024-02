Meschede. Acht Jahre war die Funktion in Meschede unbesetzt. Jetzt gibt es ihn wieder, den Quartiersmanager. Über Ziele, Zuständigkeiten und Finanzierung.

Zusammen mit einem Wohnprojekt in der Nördeltstraße hat der Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen (BSVW) eine neue Stelle geschaffen: die eines Quartiersmanagers. Er soll die Menschen rund um Hünenburgstraße und Hardt zusammenbringen, ihre Bedürfnisse klären und Veranstaltungen planen. Acht Jahre ist es her, dass diese Stelle das erste Mal - damals von Stadt und DRK - ins Leben gerufen wurde und dann schnell verwaiste. Nun gibt es einen neuen Zuständigen für Nachbarschaftstreff und Quartiersarbeit: Jürgen Alliger.

Studium der Kulturgeragogik

Diesmal ist Projektträger der Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen (BSVW), der Träger des Blickpunkt-Seniorenheims und Bauherr des neuen Nachbarschaftstreffpunktes mit zwei generationenübergreifenden WGs an der Nördeltstraße. Alliger ist Mescheder, 58 Jahre alt und in Südwestfalen nach eigener Aussage der einzige studierte „Kulturgeragoge“. Grundlage dafür ist seine Weiterbildung an der FH Münster, deren Fachdisziplin sich zwischen Kulturpädagogik und Geragogik bewegt. Das Ziel ist das Schaffen von Kulturangeboten und kultureller Bildung im Alter.

Arbeit an der Pforte des Krankenhauses

Absolviert hat Alliger das Studium nebenberuflich. Viele kennen ihn als Mitarbeiter an der Pforte des St.-Walburga-Krankenhauses. Dort gehörte er zum „Gesicht“ des Krankenhauses. Nach der Restrukturierung verschwanden die bekannten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Meschede. Auch Alliger arbeitete erst noch eine Zeit lang am Marienkrankenhaus in Arnsberg, bevor es schloss. „Ich hatte gehofft, dass meine Zusatzausbildung im Klinikum gebraucht würde. Doch das war nicht so. Da eine Übernahme in die Infrastruktur GmbH anstand, habe ich Einspruch erhoben. Daraufhin konnte man mich nicht mehr weiterbeschäftigen.“ Alliger war arbeitslos. „Das ist nicht lustig mit 58“, erklärt er.

Ich kann hier etwas Neues aufbauen, mein Wissen einbringen, eigene Ideen und die des BSVW umsetzen. Das ist meine Traumstelle! Jürgen Alliger

In unserer Zeitung las er vom Projekt des BSVW und den Planungen, hier auch einen Quartiersmanager einzusetzen. „Ich habe gleich gedacht, dass ich dafür der richtige Mann bin“, erinnert er sich, „und habe alles dafür getan, um die Stelle zu bekommen.“ Mit Karen Lehmann, der Geschäftsführerin des BSVW, lag er schnell auf einer Wellenlänge. Als klar war, dass die Förderung des Projektes über das Deutsche Hilfswerk anläuft, war er gesetzt. Die Halbtagsstelle ist auf ein Jahr befristet, doch Alliger hofft auf eine Verlängerung.

Blick auf das BSVW-Wohnprojekt an der Nördeltstraße. Noch fehlen die Trennwände für die Balkone. Jürgen Alliger begleitet auch die WG. © WP | Karen Lehmann/BSVW

Zahlen und Daten sind veraltet

Von den Zahlen und Daten, die seine Vorgängerin schon vor acht Jahren über die Bevölkerung der Region zusammengetragen hatte, hat er nicht viel. Sie sind veraltet. Doch die Gruppen, die sie schon zusammengebracht hatte, gibt es zum Teil noch. Und Alliger profitiert zusätzlich von anderen Erfahrungen: So war er 15 Jahre im Vorstand des WKM - Werkkreis Kultur Meschede - ehrenamtlich tätig und hat jahrelang freiberuflich für sein Label AKM - Aga Kultur Management - Veranstaltungen organisiert. Damals entstand auch zum ersten Mal die Zusammenarbeit mit dem alten Blindenheim. „Sieben Jahre habe ich die ‚Mir geht es gut-Konzerte‘ dort mitveranstaltet.“ Eine Zeit, auf die er gern zurückblickt. „Das war eine sehr dankbare Aufgabe. Anders als beim WKM, wo die Leute zu mir kommen, hatte ich dort ein festes Publikum, für das ich die passenden Angebote finden musste.“

In der Nördeltstraße selbst gewohnt

Und nicht zuletzt hat er selbst zehn Jahre in der Nördeltstraße gewohnt und kennt einen Großteil der Menschen. Von dort ist auch schon der erste Wunsch an ihn herangetragen worden, nämlich die interkulturelle Zusammenarbeit zu verstärken. Alliger weiß: „Die Strukturen verändern sich. Viele Häuser von alteingesessenen Meschedern sind an türkischstämmige Familien verkauft worden. Die alten Nachbarschaften verändern sich. Es gibt den Wunsch, den Zusammenhalt wieder zu verbessern.“ Auch dabei müsse moderiert werden.

Nachbarschaftstreff nutzbar

Er hofft, Angebote machen zu können, die alle ansprechen. Dafür hat er ein besonderes Pfund in der Hinterhand: den Nachbarschaftstreff im neuen Wohnprojekt des BSVW. Im Untergeschoss der bunt gemischten WGs gibt es einen 100 Quadratmeter großen Veranstaltungsraum, der für gemeinsame Aktivitäten mit der Nachbarschaft kostenlos zur Verfügung steht.

Ansprechpartner für die WG

Alliger ist auch Ansprechpartner für das Wohnprojekt, moderiert die ersten Zusammentreffen der Bewohner und kümmert sich um die Vermietung des Gästeapartments. Noch vor der offiziellen Eröffnung am Freitag, 8. März, will er die Nachbarschaft zu einem ersten Treffen über E-Mail, Flyer und Zeitung einladen. Dann soll ein Nachbarschaftsbeirat dabei helfen, eigene Ideen für die Entwicklung des Quartiers zu entwickeln. Alliger freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich kann hier etwas Neues aufbauen, mein Wissen einbringen, eigene Ideen und die des Quartiers umsetzen. Das ist meine Traumstelle!“

Jürgen Alliger hat sein Büro im Blickpunkt und ist dort täglich zwischen 9 und 13 Uhr im Eingangsbereich ansprechbar. Man erreicht ihn unter Tel. 0291-89733996

HINTERGRUND

Im Jahr 2015 gab es einen ersten Vorstoß für ein Quartiersmanagement, das die Lebensqualität zwischen Mescheder Hünenburg und Hardt beispielhaft für die Stadt untersuchen und verbessern sollte. Dabei ging es vor allem um den demografischen Wandel. Man wollte dort Dinge anstoßen, die später auch auf die übrigen 51 städtische und dörfliche „Quartiere“ übertragen werden. Projektträger war das DRK, ein Modellprojekt des Landes, bezuschusst von der Stadt. Doch die junge Raumplanerin, die die befristete Stelle angenommen hatte, verließ sie schon nach kurzer Zeit für eine Festanstellung. Es fand sich kein Nachfolger oder eine Nachfolgerin - das Projekt verwaiste, die Fördergelder flossen zurück.