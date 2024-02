Schmallenberg. Die neue Konzertreihe in Schmallenberg „Chris Kramer lädt ein“ verspricht hochkarätige Gäste. Wer das erste Konzert im März bestreitet.

Das Kulturbüro der Stadt Schmallenberg startet am Sonntag (10. März) im Förderprojekt „Dritter Ort Schmallenberg“ die neue Konzertreihe „Chris Kramer lädt ein“. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Der Bluesmusiker, virtuose Mundharmonikaspieler und Singer-Songwriter lädt vier- bis fünfmal im Jahr weitere Musikschaffende verschiedener Genres ein, mit ihm ein Konzert auf der Kulturbühne des Habbels, Bahnhofstraße 5, in Schmallenberg zu geben. Der sechsmalige Gewinner des „German Blues Awards“ in der Kategorie „Best Blues-Harp“ gilt gleichermaßen als charismatischer Sänger und kreativer Quellbrunnen mit nie enden wollenden Ideen.

„Nationale wie internationale Kollegen arbeiten gerne und regelmäßig mit dem sympathischen Ruhrpottler zusammen und schwärmen in den höchsten Tönen“, heißt es in der Pressemitteilung des Kulturbüros. Und weiter: „Peter Maffay buchte Chris Kramer für mehrere Tourneen und eine Studioproduktion - und war gleichermaßen von ihm beeindruckt.“

Mit Peter Maffay auf Tournee

Zur Premiere der neuen Konzertreihe kommen Toscho Todorovic & Mike Titre als Duo der legendären Blues Company. Um 16 Uhr beginnt das Konzert, Einlass ist ab 15 Uhr. Seit weit über 40 Jahren ist die Blues Company zu einem Markenzeichen geworden, an dem niemand vorbeikommt, der von Blues - nicht nur „Made in Germany“ - spricht. Dieses ist nicht zuletzt ein unbedingtes Verdienst ihrer treibenden Kraft - des Bandgründers, Sängers, Gitarristen, Komponisten und Sound-Abenteurers - Todor „Toscho“ Todorovic.

Titelsong für den Hollywood-Spielfilm „L.A. Blues“ beigesteuert

„In ihrer langen Bandgeschichte ließ die Blues Company bei mehr als 3500 Auftritten in nahezu ganz Europa begeisterte Zuhörende zurück. 31 zum Teil hochgradig prämierte Alben (u.a. Preis der deutschen Schallplattenkritik) regelmäßige TV- und Hörfunkpräsenz ließen sie zur erfolgreichsten Bluesband Deutschlands aller Zeiten avancieren“, schreibt das Kulturbüo. Selbst in den USA seien sie ein Geheimtipp mit steigendem Kurswert, seit sie für den Hollywood-Spielfilm „L.A. Blues“ den Titelsong „Blue And Lonesome“ beigesteuert haben.

Das Duo der Blues Company - Toscho Todorovic & Mike Titre - ist am 10. März zu Gast im Habbels in Schmallenberg. © WP Meschede | Manfred Pollert

Tickets sind im Ticketshop des Kulturbüros unter https://schmallenberg.reservix.de zum Preis von 18 Euro, ermäßigt 9 Euro und an der Abendkasse zum Preis von 22 Euro, ermäßigt 11 Euro erhältlich. Auch die folgenden Konzerte im September, November und Dezember versprechen mit internationalen und nationalen Musikschaffenden, wie Erik Trauner und Wildes Holz, echte Höhepunkte zu werden. Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.dritter-ort-schmallenberg.de zu finden.