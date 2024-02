Meschede. Die Freiwillige Feuerwehr Meschede ist Samstag zu einem Einsatz in die Feldstraße gerufen worden. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst.

Zu einem vermeintlichen Brandeinsatz ist die Freiwillige Feuerwehr Meschede am Samstagmittag zum Telekomgebäude in der Feldstraße gefahren. Die Brandmeldeanlage war per Handmelder ausgelöst worden.