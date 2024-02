Meschede. Das Land hat erklärt, dass die Polizei ihre Radarmessungen nicht mehr ankündigen wird. Was Kreis und Kreispolizei jetzt planen.

Bisher veröffentlicht auch diese Zeitung regelmäßig die Blitzer-Stellen im Kreis. Polizei und Kreisverwaltung im HSK melden diese auf ihren Webseiten. In Zukunft ändert sich das - jedenfalls zum Teil.

Ankündigung des Landes

Das Land hat angekündigt, dass es seine Geschwindigkeitsmessstellen nicht mehr vorab verraten wird. „Kontrollen finden grundsätzlich unangekündigt und mit Anhalten statt“, hatte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums zuletzt gegenüber dieser Zeitung betont. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen habe mit Beginn des Jahres 2024 ihre Strategie für mehr Sicherheit auf den Straßen, Radwegen und Autobahnen neu ausgerichtet. Dies werde nun schrittweise von den 47 Kreispolizeibehörden umgesetzt.

Noch nicht dabei war zuletzt die Kreispolizeibehörde des HSK. Allerdings wird auch sie ihre Strategie ändern. Die Besprechung dazu fand am Montag (19. Februar) statt. „Wir passen uns an die landesweiten Vorgaben an“, erklärt Polizei-Pressesprecher Michael Schemme im Anschluss.

Die letzten Blitzer im HSK

In dieser Woche meldet die Polizei auf ihrer Website noch, dass sie Montag in Remblinghausen blitzt, am Dienstag in Eslohe, Mittwoch in Lenne, Donnerstag in Olsberg, Freitag auf der Warsteiner Straße in Meschede, Samstag in Voßwinkel und Sonntag in Ramsbeck. Eine weitere Ankündigung wird es nicht mehr geben. „Wir setzen das ab sofort um“, so Schemme.

Als Grund nennt der Polizeisprecher: Geschwindigkeitsüberschreitungen seien weiterhin die Unfallursache Nummer eins. „Die Verkehrsteilnehmer müssen immer und zu jeder Zeit mit Geschwindigkeitsüberwachungen rechnen - an Stellen, an denen sich Unfälle häufen, aber auch überall sonst.“

Genannte Termine waren nur ein Bruchteil

Das sei eigentlich auch bisher so gewesen. „Die Daten des Verkehrsdienstes, die wir veröffentlicht haben, waren immer nur ein Bruchteil der tatsächlichen Überwachungen.“ Alle sieben Polizeiwachen hätten eigene Lasergeräte und setzen diese auch ein.

Beim Blitzmarathon am Hirschberger Weg wurden Motorräder kontrolliert. Diese Kontrollen werden auch in Zukunft angekündigen. © WP

In Zukunft würden nur noch Schwerpunkteinsätze, wie Blitzer-Marathon oder Schwerpunkteinsätze zu bestimmten Themen, wie beispielsweise Motorradfahrer angekündigt. Da sehe man einen präventiven Charakter. „Jeder von uns, der schon mal eine Todesnachricht an Angehörige überbringen musste, wird diesen erlebten Schmerz der Hinterbliebenen so schnell nicht mehr los. Das bleibt wie ein Brandzeichen.“ Setze man diese Erfahrungen dann ins Verhältnis zur Diskussion der Ankündigung „ja“ oder „nein“ , müsse sich jeder die Antwort, was richtig sei, selbst geben können.

Strategie des Kreises

Der Kreis verfolgt eine andere Strategie - allerdings mit ähnlichem Ansatz. Dort will man auch weiterhin die Überwachungsstellen veröffentlichen - zwei pro Tag. „Wir blitzen vor allem an Unfallschwerpunkten, wie Schulen, Kitas oder Alten- und Pflegeheimen“, erklärt Pressesprecher Martin Reuther. Er ist überzeugt: Die Veröffentlichungen zeigten den Autofahrern, wo sie grundsätzlich vorsichtig fahren sollten. Das wolle man nicht aufgeben.