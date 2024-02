Eslohe. Die Esloher Schützen führen beim nächsten Schützenfest zwei Neuerungen ein. Außerdem gibt es Details zum Bierpreis an den Festtagen.

Bei der Mitgliederversammlung der St.-Peter-und-Paul-Schützenbruderschaft gab es von Präsident Dirk Rohde viel Positives zu berichten. Mehr als hundert Schützen waren dazu in die Schützenhalle gekommen.

Bruderschaft schuldenfrei

Die wichtigste Information gab Rohde gleich zu Beginn der Versammlung bekannt: Die Bruderschaft ist schuldenfrei. Die großen Investitionen an der Schützenhalle, rund um das Vogelschießen (eigene Gewehre) und die Vogelstange (Lautsprecheranlage, Aufwertung des Geländes im Langeloh) konnten Dank der Vermietung an die Post aus eigener Kraft gestemmt werden.

Wir wollen euch nicht das Geld mit dem Bier aus der Tasche ziehen, denn wir stehen aufgrund unserer Mieteinnahmen gut da. Dirk Rohde - Präsident der Schützenbruderschaft St. Peter und Paul Eslohe

Die zweite wichtige Information sorgte ebenfalls für Beifall: Der Bierpreis bleibt beim nächsten Schützenfest bei 1,70 Euro. „Ein paar Kosten sind zwar leicht gestiegen – aber Musik, Bier und Festwirt sind fast gleich geblieben“, so Rohde. Das Fest werde dann eine schwarze Null, vielleicht eine leicht rote Null schreiben. „Wir wollen euch nicht das Geld mit dem Bier aus der Tasche ziehen, denn wir stehen aufgrund unserer Mieteinnahmen gut da“, so der Präsident. „Andere Schützenvereine müssen von den Schützenfesteinnahmen das ganze Jahr leben, das brauchen wir nicht“, betonte Rohde. In dem Zusammenhang wies er auch darauf hin, dass die Schützen auf ihre Zuwendung in Höhe von rund 2000 Euro aus der Veranstaltung „Krach am Bach“ verzichtet hatten, um sie an andere Vereine weiter zu spenden, die „tatsächlich Jugendarbeit“ leisten.

Leichte Modifizierungen des Schützenfestes

Zudem stehen in diesem Jahr kleinere Neuerungen an. „Ich habe immer wiederholt, dass hier und da leichte Anpassungen versucht werden müssen, um das Schützenfest zeitgemäß zu gestalten oder attraktiver zu machen“, so Rohde. Man könne ein traditionelles Fest aber nicht mit dem Hammer umkrempeln, sondern müsse Ideen entwickeln, diskutieren, das Beste daraus machen oder sich eingestehen, dass dieses oder jenes eben keinen Sinn mache, erläuterte Rohde.

Lesen Sie auch:

So habe sich das Vorverlegen der Uhrzeit für das Konzert und den Zapfenstreich positiv auf die anschließende Party ausgewirkt. Gleichzeitig brachte Rohde zwei neue Ideen ein. Es soll beim nächsten Schützenfest erstmals einen „Alleinstehenden-Tisch“ geben. Damit soll auch Alleinstehenden, die früher mit Partnerin oder Partner zum Fest gegangen sind, die Möglichkeit gegeben werden, allein zum Konzert zu kommen. Man kann sich allein oder maximal zu zweit vorher anmelden. Des Weiteren wird es einen „kostenlosen Taxiservice“ für ältere oder gesundheitlich eingeschränkte Menschen zur Vogelstange geben. Hierfür sind ebenfalls Anmeldungen nötig.

Der Vorstand der Schützenbruderschaft St. Peter und Paul Eslohe. Geehrt wurden bei der Versammlung auch die Sieger des Pokalschießens. © Funke Medien NRW | Gudrun Schulte

Bei den Wahlen wurde Dirk Rohde als Präsident einstimmig in seinem Amt bestätigt. Das Gleiche gilt für den stellvertretenden Schriftführer Kevin Lüttecke, der im vergangenen Jahr für ein Jahr gewählt wurde. Ausgeschieden nach 16 Jahren Vorstandsarbeit ist Philipp Schulte, der zuletzt stellvertretender Kassierer war. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig Luka Manjaka gewählt. Die Jungschützenkönigsoffiziere Paul Otto Schönfelder und Olaf Ludemann wurden wiedergewählt. Ebenso die Fähnriche der Jungschützenkompanie: Dr. Bastian Scherer und Ferdi Karger. Hier war ein Platz vakant, der mit Paul David Gies besetzt werden konnte. Für die Position der Kompanie-Fahne, die Manjaka bislang besetzte, ist nun Lukas Gabriel gewählt worden. Zum Schlussoffizier wurde Marvin Reuter nominiert.

Pokalschießen

Geehrt wurden außerdem die Sieger des Pokalschießens, zu dem insgesamt 37 Schützen angetreten waren. Platz drei ging nach einem Stechen an Herbert Reintke. Platz zwei belegte Stefan Schmidt. Sieger wurde Markus von Weichs. Den Pokal nahm in diesem Jahr erneut Kompanieführer Pawel Kostevicz entgegen.

Termine zum Vormerken

Aktuell hat die Schützenbruderschaft St. Peter und Paul Eslohe 673 Mitglieder. Vorzumerken gibt es bereits einige Termine: Am Samstag, 13. April, findet die Frühjahrswasen statt. Das Schützenfest wird vom 29. Juni bis 1. Juli gefeiert. Am Sonntag, 18. August, steht die Wilzenberg-Wallfahrt an und am Wochenende 6. bis 8. September wird das Gemeindeschützenfest in Wenholthausen gefeiert.