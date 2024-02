Schmallenberg. Der hausärztliche Notdienst für Meschede, Eslohe und Schmallenberg wechselt an einen neuen Standort. Warum das lange überfällig war.

„Das wurde aber auch wirklich höchste Zeit!“ Dr. Katja Köhler, Hausärztin aus Schmallenberg, ist froh über den neuen Standort der hausärztlichen Notdienst-Praxis. „In allen größeren Städten findet der Notdienst der Hausärzte an oder in den Krankenhäusern statt.“ Endlich habe sich die Kassenärztliche Vereinigung auch in Schmallenberg zu diesem Schritt entschlossen. Der alte Standort in Bad Fredeburg war vielen Medizinern schon lange ein Dorn im Auge.