Schmallenberg. Große Bauarbeiten am Wasserleitungsnetz im Stadtgebiet Schmallenberg sind geplant. Das wird sich auch auf die Gebühren auswirken.

Das Wasserleitungsnetz im Stadtgebiet Schmallenberg muss modernisiert werden. Mit dem Hochbehälter in Huxel im Juni 2023, dem aktuell im Bau befindlichen Hochbehälter Robbecke und dem geplanten neuen Hochbehälter an der Schmallenberger Höhe sind große Baumaßnahmen geplant. Hinzu kommen weitere etwas kleinere, darunter auch der Bau des Sammelschachts Latroptal. Baubeginn dafür soll im Frühjahr 2024 sein. Die Bauzeit für den neuen Sammelschacht ist für 2024 und 2025 vorgesehen, wie kürzlich im technischen Ausschuss erläutert wurde. Die Gesamtkostenschätzung für diese Maßnahme beträgt 1,25 Millionen Euro.

„Die Umsetzung von Investitionen im Bereich der Wasserversorgung führt zwangsläufig zu einer Belastung der Wassergebühren. Als Faustregel kann angenommen werden, 1 Million Euro Investitionsvolumen lösen 10 Cent pro Kubikmeter zusätzlichen Gebührenbedarf aus“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Stadtgebiet Schmallenberg mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund sechs Millionen Euro führten daher zu einem Gebührenbedarf von mindestens 60 Cent pro Kubikmeter Wasser.

Einsparpotentiale erarbeiten

In Teilen seien die Investitionen bereits in der aktuellen Gebührenbedarfskalkulation berücksichtigt. Zur Vermeidung einer in den Folgejahren stark steigenden Wassergebühr sollten alle Maßnahmen vor Beginn hinsichtlich Notwendigkeit, Umfang und Qualität im Detail geprüft und Einsparpotentiale erarbeitet werden, heißt es weiter in der Verwaltungsvorlage.