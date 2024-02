Meschede. Die Tür ist verschlossen, die Fenster sind verhangen: Was tut sich im arabischen Restaurant Damaskino an der Le-Puy-Straße in Meschede?

Das arabische Lokal „Damaskino“ in der Le-Puy-Straße ist derzeit geschlossen. Die Fenster sind mit Folien verhangen, die Tür mit Zeitungspapier zugeklebt. Ein Blick ins Innere verrät: Hier wird umgebaut. „Ja, wir machen alles noch ein bisschen schicker“, erklärt Inhaber Ahmed Abdel-Rahman.