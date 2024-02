Meschede. Die Pension Abshoff in Meschede hat zwei neue Eigentümer. Hier wollen sie einen Neuanfang starten. Wer sie sind und was sie antreibt.

Bei der Pension Abshoff in Meschede gibt es zwei neue Gesichter: Heiko Goossens und Jana Tollo haben im vergangenen Sommer den Gasthof übernommen. Dafür haben sie ihr komplettes Leben umgekrempelt und sind von Belgien nach Meschede gezogen. Ein Schritt, der auch einige Herausforderungen mit sich gebracht hat. Sie verraten uns, warum sie die Pension unbedingt übernehmen wollten und vor welche Proben sie anfangs gestellt wurden. Außerdem erzählen sie, was ihnen an Meschede besonders gut gefällt.