Bestwig. Tierschutzorganisation PETA fordert Ende von Tierfiguren auf Kinderkarussells. So reagieren Bestwiger Karussellbetreiber und Fort Fun.

Die Tierschutzorganisation PETA ist bestenfalls umstritten. Manche ihrer Forderungen, wie das Ende von Tierquälerei, sind grundsätzlich nachvollziehbar; mit anderen Forderungen ecken sie allerdings auch besonders im Hochsauerlandkreis an. Sie fordern so zum Beispiel das Ende der Jagd auf Wildtiere und unterstellen Jägerinnen und Jägern Grausamkeit. Damit stoßen sie im Hochsauerlandkreis nicht unbedingt auf fruchtbaren Boden. Nun hat sich die Tierschutzorganisation mit einer neuen Forderung an die Öffentlichkeit gewandt - und auch diese trifft nicht auf Verständnis. Besonders nicht bei einem Ramsbecker Vermieter von Kinderkarussells und dem Fort Fun in Wasserfall.