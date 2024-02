Cobbenrode. Das Dorfglüh’n in Cobbenrode soll das heißeste Rock-Konzert zum Jahresbeginn werden. Wir verlosen 20 Karten für das Spektakel.

Ausgelassene Stimmung und Spitzenmusik verspricht wieder das Dorfglüh’n in Cobbenrode. Der FC Cobbenrode als Veranstalter prophezeit das heißeste Rock-Konzert zu Beginn des Jahres 2024. Es findet am Samstag, 2. März, ab 19 Uhr in der Schützenhalle statt. Mit dabei sind die Kult-Bands „Monsun RockCover “ und „Shabby Aftertaste“.