Meschede. Es war zuletzt mild im Hochsauerlandkreis. Doch der Winter kann auch noch mal anders. Teilweise muss mit Schnee gerechnet werden.

Der in diesem Februar bisher vollkommen abgetauchte Winter versucht sich am Wochenende zumindest in Ansätzen wieder bis ins Sauerland zu trauen. Dabei steigt rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg in den Nächten die Wahrscheinlichkeit für Frost an, einzelne Schauer fallen von Freitag bis Sonntag zumindest in etwas höheren Lagen wieder als Schnee.