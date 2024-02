Meschede. Im Juli 2023 wird eine 16-jährige Jugendliche am Bahnhof in Freienohl überfallen. Wer sind die Täter und was waren ihr Motive?

Sie nimmt Antidepressiva, um die Angst zu vergessen. Um den Schmerz zu heilen, der ihr zugefügt wurde. Sie ist gerade einmal 16-Jahre alt, als sie am Freienohler Bahnhof von drei unbekannten Männern im Alter zwischen 18 und 20 Jahren brutal angegriffen und ausgeraubt wird. Heute, mit 17 Jahren, sitzt sie im Amtsgericht Meschede. Vor sich eine Jugendrichterin, mit im Saal zwei der Angreifer. Während sie spricht, rollen ihr Tränen über die Wangen. Die Tat habe sie bis heute nicht losgelassen. Es ist die Angst, die bleibt. Eine Gerichtsverhandlung in drei Akten.