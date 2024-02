Schmallenberg. In Harbecke bei Schmallenberg sind Einbrecher in eine Ferienwohnung eingedrungen. Die Polizei ermittelt. Die Details.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 17. Februar, 11 Uhr, und Dienstag, 20. Februar, 9.15 Uhr, sind Unbekannte in eine Ferienwohnung an der Bergstraße in Harbecke bei Schmallenberg eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und gelangten so ins Innere der Wohnung. Aktuell liegen keine Erkenntnisse zu möglicher Tatbeute vor, heißt es in der Pressemeldung der Polizei..

Lesen Sie auch:

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 90200 zu melden.