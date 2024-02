Meschede. Eine GmbH mit Namen „Seniorenwohnen mit Weitblick“ kauft in Meschede in der Innenstadt im großen Stil Häuser auf. Wer steckt dahinter?

Eine Firma mit Sitz in Warstein und dem Namen „Seniorenwohnen mit Weitblick“ kauft in Meschede im großen Stil Häuser auf. Das Unternehmen beschreibt sein Geschäftsfeld offiziell so: „Die Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte“. Das letzte große Investment, das jetzt bekannt wurde, ist der Erwerb der Bäckerei Schrage.