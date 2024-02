Grevenstein. Beim Skilift Grevenstein läuft alles ehrenamtlich - auch die Bewirtung der Skihütte. Das sind die Hüttenwirte der Ostenberghütte.

Am Freitagmittag ist es noch ruhig auf der Piste - am Nachmittag, wenn die Kinder schulfrei haben, dann wird es wohl voll, vermutet Paul Nagel. Es ist das erste Wochenende, an dem der Skilift Grevenstein für Skifahrer und Snowboarder öffnen kann - der kleine Lift ist noch zu einhundert Prozent auf Naturschnee angewiesen, eine Schneekanone gibt es nicht. Er beginnt im Tal direkt hinter Grevenstein, wenn man Richtung Sundern-Meinkenbracht fährt, umgeben von Berghängen. 450 Meter zieht der Lift die Wintersportbegeisterten den Hang hinauf - insgesamt 100 Höhenmeter. Von oben hat man einen phänomenalen Rundumblick auf Grevenstein und die umliegenden Berge. Und unten, neben dem Lift, befindet sich die kleine Skihütte des Betreibervereins Interessengemeinschaft Ski-Lift „Ostenberg“ Grevenstein e.V.