Schmallenberg. Das Lächelwerk organisiert einen besonderen Flohmarkt: Was Kinder dort alles verkaufen können und wo man sich anmelden muss.

Zum Flohmarkt in Schmallenberg von Kindern für Kinder lädt das Team des Vereins Lächelwerk für Sonntag, 24. März, alle Interessierten ein. Kinder können gegen eine Standgebühr von 5 Euro einen Tisch reservieren, auf dem sie ihre gebrauchten Spielzeuge, Kinderbedarf und Co. an andere Kinder verkaufen können.

Die Standgebühr kommt den vom Lächelwerk betreuten Kindern und Jugendlichen zugute. Die Tische sind limitiert - daher bittet das Team um schnellstmögliche Anmeldung per E-Mail an: k.bette@laechelwerk.de.

Lesen Sie auch:

Das Team organisiert zudem einen Stand, an dem Interessierte gut erhaltenes Spielzeug und Kinderbedarf gegen eine Spende für den Verein erwerben können. „Habt Ihr noch gut erhaltenes Spielzeug usw., das Ihr für den Lächelwerk-Stand spenden möchtet? Dann kommt gern zu den Öffnungszeiten des Lächelwerks von Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr in der Weststraße 26 in Schmallenberg vorbei oder meldet Euch per Mail an k.bette@laechelwerk.de“, schreibt das Lächelwerk-Team in seiner Pressemitteilung.

Kleidung kann nicht angenommen werden

Wichtig: Kleidung kann das Team nicht annehmen. Der Flohmarkt von Kindern für Kinder findet am Sonntag, 24. März, von 11 bis 16 Uhr im Alexanderhaus, Kirchplatz 1, in Schmallenberg, statt. Die Besucher erwartet neben den Ständen zum Stöbern außerdem Süßes, Herzhaftes sowie heiße und kalte Getränke.