Eslohe/Wenholthausen. Dass es Pfadfinder in Wenholthausen gibt, verdankt das Dorf Martin Kies. Nun wird der Stammesgründer für seine Arbeit ausgezeichnet.

Der Zufall brachte Martin Kies damals nach Wenholthausen - vor mittlerweile 50 Jahren wurde ihm nach dem Studium eine Stelle an der Grundschule in Wenholthausen zugewiesen. Geboren und aufgewachsen ist er in Gladbeck, ist dort als Kind in die Pfadfinder reingerutscht und dann dort zum Leiter aufgestiegen. „Als ich dann hier war, wollte ich das noch nicht an den Nagel hängen“, erinnert er sich. „Und als ich dann gesehen hab, dass es hier keine Pfadfinder gibt, habe ich mir eben einen eigenen Stamm aufgebaut.“ Und auch heute noch, 49 Jahre später, gibt es die Sankt-Georgs-Pfadfinder (DPSG) in Wenholthausen - ohne Martin Kies wäre das nicht möglich gewesen.