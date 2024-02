Meschede. Das Bündnis für Demokratie und Solidarität diskutierte in Meschede über Pressefreiheit. Klar wird: Es gibt Repressionen - auch im HSK.

Dieser Text handelt in weiten Teilen von uns, von uns Medien und der Westfalenpost. Es geht um die Frage, wie wichtig wir für Demokratie und Gesellschaft sind. Bis zu einer Antwort kommen wir auf Bedrohungen, Fake News und Grundsätzliches zu sprechen. Doch der Reihe nach: Das Bündnis für Demokratie und Solidarität hatte zu diesem Thema ins Kreishaus in Meschede eingeladen. Was nicht nur die Veranstalter, sondern auch die Journalisten freute: Auf beiden Ebenen des Sitzungsaals sind die Stuhlreihen voll, es kommen 120 Menschen - das ist schon ein Beleg dafür, wie wichtig diese Diskussion ist, und es wirkt wie ein Signal, dass es seriöse Medien braucht, die recherchieren, erklären, berichten, einordnen und kommentieren.