Meschede. Drei Monate Urlaub und dann geht es weiter: Was ein Eisverkäufer aus Meschede im Winter macht und was in diesem Jahr ansteht.

Erdbeer-, Schoko- oder Nussbecher: Die klassischen Sorten sind auch in der Eisdiele Venezia gerne genommen, berichtet Inhaber Samuele Rossetti. Aber ein paar Besonderheiten gebe es doch: Bei warmem Wetter sei der Joghurtbecher besonders beliebt, bei Holländern derjenige mit Melone. Auch diese sind seit der Eröffnung am Donnerstag wieder in seinem Café in Meschede erhältlich.