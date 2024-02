Meschede. Der Ausbau des Unternehmens Deutsche Glasfaser im Mescheder Stadtgebiet schreitet voran. Das sorgt für Ärger und Mitgefühl.

Im Mescheder Stadtgebiet erfolgt der Ausbau der Deutschen Glasfaser. Derzeit sind die Kolonnen in Eversberg unterwegs, in Wehrstapel und Heinrichsthal liegen die orangefarbenen Leerrohre bereits unter der Erde. Die zurückgelegte Geschwindigkeit ist enorm. Die Arbeiter in den orangefarbenen Westen werden morgens mit ihren weißen Bullis zur Baustelle gefahren und arbeiten bis in die Abendstunden: Asphalt auffräsen, Gräben und Rohre ziehen, Pflaster legen und verschlämmen, Abbruchmaterial zum Lagerplatz fahren. Straße für Straße ziehen die Männer durch den Ort. Die Männer, ein Großteil kommt aus Rumänien, arbeiten im Regen in den ausgehobenen Schächten, manche in Jogginghosen.