Schmallenberg. Der Verkehrsverein Schmallenberg plant schon wieder eine Aktion und braucht für sein neuestes Projekt Hilfe. Worum es dabei genau geht.

Der Verkehrsverein plant wieder eine außergewöhnliche Aktion in Schmallenberg. Es geht dabei um Open-Air-Kino-Abende an besonderen Orten, aber auch darum, Erinnerungen erlebbar zu machen. Was genau dahinter steckt, erklärt Stefan Schwope vom Verkehrsverein Schmallenberg.