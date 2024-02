Schmallenberg. Der Zug Altstadt der Schmallenberger Schützen hat Erlös aus der Weihnachtsbaum-Abholaktion für den kranken Theo aus Eslohe gespendet.

Anderen etwas Gutes tun - dafür setzt sich die Schützengesellschaft Schmallenberg ein. Der Zug Altstadt hat jetzt 500 Euro für den kleinen Theo aus Eslohe-Kückelheim gespendet. Die Spende wurde von Anna Sartorius (Lächelwerk e.V.) entgegengenommen. Der Verein unterstützt die Familie.

Lesen Sie auch:

Die Erlöse der Spende wurde von den Jungschützen des Vereins bei der Weihnachtsbaum-Abholaktion gesammelt. Zugutekommen soll das Geld nun Theo, der als Frühchen auf die Welt kam und sich nur per Rollstuhl fortbewegen kann. Die 500 Euro werden zum Bau eines Aufzuges am Haus genutzt, um Theo auch in Zukunft Mobilität und den Eltern Entlastung zu verschaffen.

Die Spende überreichten Jungschützenkönig Leon Bette, mit Offizier David Klos, Zugführer Heiko Himmelreich und Vorstandsmitglied Stefan Teipel.