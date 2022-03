Aus Ramsbecker Schwimmhalle wird ein schmucker Mehrzweckraum

Ramsbeck. Die Gemeinde Bestwig baut das alte Lehrschwimmbecken um. In Zukunft ist dort Platz für ein vielfältiges Dorfleben.

Wer noch „von früher“ das ehemalige Lehrschwimmbecken im Anbau der Wilhelmine-Lübke-Grundschule Bestwig-Ramsbeck kennt, dürfte den Gebäudeteil kaum wiedererkennen: Der Umbau zu einem Mehrzweckraum für Vereine und Dorfgemeinschaft in Ramsbeck geht mit großen Schritten voran. Schon nach den Sommerferien kann der neue Raum für Kulturprojekte, Versammlungen, Gymnastik, Musikproben und schulische Veranstaltungen genutzt werden. Rund 720.000 Euro wird das Gesamtprojekt kosten - 250.000 Euro davon stammen aus Fördermitteln des Landes NRW.

Drei Meter breite Außenterrasse

Am augenfälligsten: Die drei Meter breite Außenterrasse, die sich zum Schulhof an das Gebäude anschließt. Sie ist vom künftigen Mehrzweckraum über bodenhohe Fensterelemente erreichbar, die sich öffnen lassen. „An einem schönen Sommertag kann man sich draußen aufhalten und vielleicht auch Veranstaltungen durchführen“, erläutert Dipl.-Ing. Hubertus Kreis vom Bau- und Umweltamt der Gemeinde Bestwig. Der Mehrzweckraum selbst ist bereits mit einer Akustikdecke und einer Deckenstrahlheizung versehen. Die Heizenergie wird im Infrarotbereich abgestrahlt, erläutert Hubertus Kreis - zum einen ergebe sich so eine Wärme, die als sehr angenehm empfunden wird: „Vergleichbar in etwa mit Sonnenstrahlen.“ Und zum anderen sei diese Form des Heizens sehr effizient: „Weil die Wärme auf Oberflächen einwirkt, kann die Raumtemperatur insgesamt niedriger bleiben.“

Prallschutz und Doppelschwingboden

In einem nächsten Schritt werden nun der Prallschutz aus Nadelfilz an den Wänden und der Doppelschwingboden mit PVC-Belag angebracht - „wie in einer Turnhalle“, so Kreis. Der Prallschutz ist in einer hellen Ockerfarbe gehalten, der Boden in einem dunkleren Ockerton; für viel Helligkeit sorgen die großen Fensterelemente mit Außenraffstores.

Als Nebenräume gibt es zum einen ein Stuhllager, einen Klein-Lagerraum für Sportgeräte sowie einen Lagerraum für Musikinstrumente der Valmetaler Musikanten. Diese Lagerraum ist auch direkt von der Straße aus erreichbar, so dass die Musiker vor einem Konzert nicht erst durch das ganze Gebäude gehen müssen. Das Gebäude selbst wird mit Lärchenholz verkleidet, das mit der Zeit einen hellen Grauton annehmen wird. Schon jetzt führt vom Schulhof aus eine barrierefreie Rampe zu dem Gebäudeteil.

Die Bestwiger Gemeindeverwaltung, Ortsvorsteher Paul Schüttler, die Leitung der Wilhelmine-Lübke-Grundschule und Vorstandsvertreter von TuS Valmetal und Valmetaler Musikanten haben bereits ein Nutzungskonzept abgestimmt.

Erhebliche Aufwendungen für die Gemeinde Bestwig

Bis auf wenige Restarbeiten beendet sind Umbau und Sanierung der Nebenräume. Im Vergleich zu früheren Zeiten hat sich der Raumzuschnitt komplett verändert. Das Grundprinzip dabei lautet: Aus zwei mach eins. „Umkleiden und Sanitärräume waren früher von ihrer Aufteilung für die Schwimm- und für die Turnhalle zugeschnitten, nicht aber für einen Mehrzweckraum“, erläutert Hubertus Kreis.

Die Aufwendungen seien für die Gemeinde Bestwig erheblich, unterstreicht Bürgermeister Ralf Péus - aber sie seien gleichermaßen eine "Investition in ein attraktives und vielseitiges Dorfleben vor Ort": "Gerade die vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten bieten ein breites Spektrum für Veranstaltungen und Angebote direkt vor Ort." Für Vereine und Gruppen, aber auch für die Grundschule entstünden so neue Möglichkeiten - Ralf Péus: "Nun geht es darum, diese neuen Chancen zu nutzen."

