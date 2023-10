Ausbau von Gasleitung: Arbeiten in Freienohl verzögern sich

Freienohl. Es wird mehr Gas benötigt, daher wird eine bestehende Leitung ausgebaut: Die Arbeiten in Freienohl im Stadtgebiet Meschede verzögern sich aber.

Die für den 4. Oktober angekündigten Leitungsbauarbeiten der Thyssengas GmbH in der Berliner Straße in Freienohl verschieben sich aufgrund von kurzfristig erforderlichen Änderungen im Bauablauf auf Montag, 23. Oktober. Die Maßnahme hat eine halbseitige Sperrung der Berliner Straße im Bereich der Hausnummern 1 bis 6 auf einer Länge von ca. 100 Metern zur Folge.

Zwischendurch zur Einbahnstraße

Die Berliner Straße wird für die Dauer der Maßnahme zu einer Einbahnstraße und ist von der Bahnhofstraße befahrbar. Anwohnerinnen und Anwohner, die von der Einbahnstraßenregelung betroffen sind, können die Bahnhofstraße über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke entlang der Berliner Straße erreichen. Die Baumaßnahme wird ca. sechs Wochen in Anspruch nehmen und Ende November abgeschlossen sein.

Die Planung und Umsetzung der Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit den Vertretern der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, den zuständigen Behörden. Thyssengas bittet um Verständnis für die entstehenden Beeinträchtigungen. Die beschriebene Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Projekt Ruhrtalleitung.

Gestiegene Bedarfe

Über das Projekt Ruhrtalleitung: Aufgrund gestiegener Kapazitätsbedarfe baut die Thyssengas GmbH seit 2018 ihr Gastransportsystem in der Region Wickede/Arnsberg/Meschede – die so genannte Ruhrtalleitung – aus. In mehreren Bauabschnitten wird das bestehende Leitungssystem erneuert und in diesem Zuge die Transportkapazität erhöht. Über die Ruhrtalleitung werden die nachgelagerten Netze der örtlichen Stadtwerke sowie zahlreiche Großabnehmer wie Industriebetriebe oder Kraftwerke mit Gas versorgt. Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist für 2026 geplant

