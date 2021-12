Die Polizei in Meschede ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Verkehr Ausgebremst und aufgefahren: Polizei in Meschede ermittelt

Meschede. Die Polizei in Meschede ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung. Es werden Zeugen nach einem Vorfall mit einem Pkw gesucht.

Die Polizei in Meschede ermittelt wegen einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Fall hat sich bereits am vergangenen Dienstag ereignet.

Notruf gewählt

Eine Autofahrerin wählte den Notruf und berichtete, dass ihr ein Autofahrer auf der Remblinghauser Straße in Meschede dicht aufgefahren sei. Anschließend wurde sie von dem Pkw überholt und bis zum Stillstand ausgebremst. Die 58-jährige Schmallenbergerin setzte ihr Fahrt fort.

>>> Lesen Sie auch: Schmallenberger Lungenarzt: Wir müssen mit dem Virus leben <<<

Bis nach Bad Fredeburg folgte der Autofahrer der Frau und fuhr wiederholt dicht auf. Am Straßenrand verständigte die Schmallenbergerin schließlich die Polizei und berichtete von dem Vorfall. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 36-jährigen Schmallenberger wurde eingeleitet.

Hinweise an die Polizei

Zur weiteren Sachverhaltsklärung bittet die Polizei die Autofahrer, die hinter der 58-Jährigen fuhren, als sie auf der Remblinghauser Straße in Meschede gegen 16.10 Uhr bis zum Stillstand ausgebremst wurde, sich mit der Polizei in Meschede unter 0291 / 90 200 in Verbindung zu setzen.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland