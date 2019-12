Meschede. Die Postfiliale in Meschede in der Lagerstraße ist seit Mittwoch geschlossen. Die Begründung sorgt für Unmut.

Mescheder Postfiliale schließt: Der offizielle Grund

Die Postbankfiliale an der Lagerstraße in Meschede ist schon den zweiten Tag geschlossen - sehr zum Unmut der Kunden. Gerade in der Adventszeit hatten sich zuvor schon eine Schlange der Wartenden bis auf den Vorplatz gezogen.

Betriebliche Gründe „Betriebliche Gründe“ heißt es lapidar auf einem Zettel an der Eingangstür - ohne weitere Einzelheiten. Als offiziellen Grund nennt die Pressestelle der Postbank in Bonn nun: Personalausfall. „Es gibt einen hohen Krankenstand“, bestätigte eine Pressesprecherin telefonisch. Noch könne sie auch nicht sagen, wie lange die Filiale geschlossen bleiben muss. Als Ausweichmöglichkeit wird auf die Partnerfiliale der Deutschen Post im Nettomarkt an der Bahnhofstraße in Freienohl verwiesen. Eine Ausweichstelle für die Paketannahme wird offiziell nicht genannt. Damit ist denjenigen, die ihre Pakete abholen wollen, erstmal nicht geholfen. So ärgert sich ein Leser in einer Mail an die Redaktion: „Gestern und heute wollte ich Pakete bei der Post in Meschede (Lagerstraße) abholen, die dort hinterlegt sind. Leider stand ich beide Male vor verschlossener Tür, denn die Post war an beiden Tagen spontan jeweils kurzfristig komplett geschlossen. Ganztägig.“ Die Postfiliale ist aus betrieblichen Gründen geschlossen. Foto: Julian Flashar Weihnachtszeit ist Päckchenzeit Er vermutete bereits, wie sich jetzt auch bewahrheitete, dass ein hoher Krankenstand und insgesamt zu wenig Personal der Grund für die Schließung sei. Ein schlechter Service: „Es steht ja nun nicht nur Weihnachten vor der Tür und manch einer möchte noch Geschenke versenden, sondern es gibt auch noch Menschen, die kurz vor Weihnachten Geburtstag haben. Es ist ganz toll, wenn die Päckchen dann bei der Post liegen und man mehrere Tage keine Möglichkeit hat, an diese Päckchen heranzukommen und am Ende dann doof ohne Geschenk dasteht.“ Schließung der Geschäftspost in Meschede im Sommer Der Leser berichtet über ein weiteres Ärgernis: Im Sommer war die Geschäftspost geschlossen worden. Davor sei es für ihn als Unternehmer perfekt gewesen. „Man hat die geschäftliche Post nach Feierabend ohne großen Zeitverlust dort abgegeben, da man direkt davor parken konnte. Nach der Schließung muss man sich nun einen Parkplatz suchen und sich in der Schlange anstellen. Alles wirklich ganz wunderbar! Ich finde diese Zustände in einer Kreisstadt wie Meschede mittlerweile mehr als unwürdig.“ Mitarbeiterbefragung Unruhe und Druck bei der Post in Meschede? 100prozentige Tochter der Deutschen Bank Mitarbeiter der Die Postfiliale in der Lagerstraße wird nicht von der „Paketpost“ betrieben. Deren Kooperationspartner ist in diesem Fall die Postbank. Und diese ist eine 100prozentige Tochter der Deutschen Bank. Auch die Mitarbeiter sind keine Postbeamten der ehemaligen Briefpost, sondern bei der Postbank beschäftigt.