Auskunftspflicht: Wie man in Meschede mit Ungeimpften umgeht

In Krankenhäusern, oben rechts die Intensivstation des St.-Walburga-Krankenhauses in Meschede und in Kindertagesstätten darf nun der Impfstatus abgefragt werden.

Meschede. Bestimmte Branchen dürfen nun offiziell nach dem Impf-Status fragen und Mitarbeitende müssen antworten. So läuft es in der Realität.

Auf Nachfrage Auskunft über den Impf-Status zu geben, ist in Krankenhäusern schon länger Pflicht. Ab sofort kommen auch Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen hinzu. Hier dürfen Arbeitgeber nun nach der Immunisierung fragen und Mitarbeitende müssen antworten. Die einen kritisieren diesen Beschluss, andere begrüßen ihn oder gewähren geimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf freiwilliger Basis sogar mehr Freiheiten. Wir haben Mescheder Arbeitgeber aus Industrie, Verwaltung sowie Erziehungs- und Gesundheitswesen gefragt, wie sie mit geimpften und ungeimpften Mitarbeitenden umgehen.

+++ Lesen Sie auch: Meschedes erstes Solar-Carport sorgt für Strom in Meschede +++

Hochsauerlandwasser

Bei der Hochsauerlandwasser (HSW) haben sich die Mitarbeitenden auf eine Test-und Impfstrategie geeinigt. Das bestätigt Pressesprecher Jörg Fröhling. Die Belegschaft sei nahezu durchgeimpft. Die Ungeimpften legten regelmäßig Tests vor. „Das war ein Angebot der Geschäftsführung, das gern angenommen wurde“, erklärt Fröhling, einmal aus Eigenschutz, aber es gebe bei dieser Regel auch handfeste Vorteile. So könnten Monteure, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind, beispielsweise gemeinsam im Bulli ohne Masken fahren.

Brauerei Veltins

Bei der Brauerei Veltins möchte man, laut Pressesprecher Ulrich Biene, grundsätzlich eine unveränderte Gleichbehandlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen, sei aber vom Gesetzgeber aufgefordert, Unterscheidungen zwischen Geimpften und Ungeimpften zu machen. Unter anderem gilt bei Veltins wie bei allen anderen Betrieben, dass Nichtimmunisierte ab einem fünftägigen Urlaub einen negativen Coronatest vorlegen müssen, geimpfte Mitarbeiter sind davon befreit.

„Hinzu kommt, dass die Corona-Arbeitsschutzverordnung eine Gefährdungsbeurteilung mit angepassten Schutzkonzepten vorsieht. Das funktioniert natürlich am besten, wenn der Betrieb um den Immunisierungsstatus weiß. Und es steht außer Zweifel: Die noch nicht geimpften Mitarbeiter bedürfen fortan eines größeren Schutzes – unser Unternehmen müsste dann natürlich wissen, wen es betrifft“, erklärt Biene.

+++ Lesen Sie auch: Mescheder Berufs-Informations-Börse wirbt um Azubis +++

Bei einer freiwilligen, innerbetrieblichen Umfrage hat sich für die Brauerei ein Impfquote von etwa 75 Prozent ergeben, was die Verantwortlichen zunächst als gutes Ergebnis einstufen. „Von den anderen Mitarbeitern wissen wir es noch nicht, sehen aber weiter Impfinteresse. Deshalb gehen wir davon aus, dass jetzt nach Ende der Urlaubszeit die Impfbereitschaft noch einmal Fahrt aufnimmt.“

Kath. Kitas Hochsauerland-Waldeck

Fahrt aufgenommen hat die Impfbereitschaft unter Erzieherinnen und Erziehern schon deutlich früher, was mitunter an der hohen Priorisierung zu Beginn der Impfkampagne gelegen hat. „Schon vor dem Sommer lag die Impfquote bei Mitarbeitenden in der frühkindlichen Bildung deutlich höher als im Bundesdurchschnitt. Das hat neben dem Selbstschutz natürlich auch damit zu tun, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kollegen und vor allem die Kinder schützen möchten“, berichtet Michael Stratmann, Geschäftsführer der Katholischen Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH.

Bei einer anonymen Impf-Umfrage ist eine Quote von nahezu 90 Prozent unter den Mitarbeitenden ermittelt worden. Gemäß der Regelungen in NRW müssen sich im Kita-Alltag nicht Geimpfte zweimal wöchentlich unter Aufsicht selbst testen. Ein Unterschied zu den immunisierten Kollegen besteht dann aber durch die Landesvorgaben noch immer: Kommen Erwachsene in der Kita zum Beispiel zu einer Dienstbesprechung in einem Innenraum zusammen und nur eine Person ist nicht immunisiert, müssen alle eine Maske tragen.

Klinikum Hochsauerland

In Krankenhäusern müssen Mitarbeitende schon länger als in Kitas oder Schulen Auskunft über ihren Impfstatus geben, wenn sie denn gefragt werden. Im Klinikum Hochsauerland erfolgt die Auskunft jedoch weiterhin auf freiwilliger Basis, wie Pressesprecher Richard Bornkeßel erklärt: „Den Beschäftigen des Klinikums wurden und werden im eigens dafür eingerichteten Impfzentrum Corona-Schutzimpfungen auf freiwilliger Basis angeboten, und so erfolgt auch die Abfrage des Impfstatus.“

Dass man mit dieser Variante gut fährt, zeigen die Quoten: Betrachtet man alle Berufsgruppen, verfügen im Klinikum weit über 80 Prozent der Beschäftigten über einen vollen Corona-Impfschutz. In exponierten Bereichen wie den Intensivstationen liege dieser Anteil bei über 90 Prozent.

Für den geringen Anteil nicht immunisierter Mitarbeiter gelten laut Bornkeßel jedoch keine anderen Regeln, als für die immunisierten. „Als Schutzmaßnahme zur Prävention möglicher Infektionsgefahren gelten für immunisierte und nicht immunisierte Beschäftige für bestimmte Bereiche differenzierte Mindestvorgaben hinsichtlich Coronatestregelung sowie des zu verwendenden Maskentyps.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland