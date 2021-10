Bei einem Unfall in Bestwig sind vier Menschen verletzt worden.

Unfall Auto übersehen: Vier Verletzte bei Unfall in Bestwig

Bestwig. In Bestwig hat sich ein Unfall mit einem voll besetzten Pkw ereignet. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Eine 86-Jährige Pkw-Fahrerin aus Bestwig hat beim Linksabbiegen aus der Straße Borghausen auf die Hauptstraße in Bestwig am Freitag einen entgegenkommenden Pkw übersehen, der mit vier Personen voll besetzt war. Der Unfall ereignete sich am Freitagvormittag gegen 10.20 Uhr.

Die 86-Jährige Frau wurde nach Angabe der Polizei leicht verletzt in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. In dem zweiten Pkw wurden drei Personen aus Wuppertal leicht verletzt.

Sie konnten nach einer ärztlichen Behandlung vor Ort entlassen werden.

