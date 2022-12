Autobahn-Ausfahrt an A46 bei Bestwig wird gesperrt

Bestwig. Regelmäßig werden die Brücken an den Autobahnen überprüft. Jetzt ist die an der A46 in der Anschlussstelle Bestwig an der Reihe.

Die Autobahn-Gesellschaft Westfalen prüft auf der A46 eine Brücke in der Anschlussstelle Bestwig.

Dafür muss die Ausfahrt der Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund in der Anschlussstelle am Freitag, 30. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgt per Rotem Punkt über die nachfolgende Anschlussstelle Meschede.

>>> Lesen Sie hier: Radspur statt Parkplätze: Kommt in Meschede Radikallösung? <<<

Alle Brückenbauwerke in Deutschland werden als Vorsichtsmaßnahme regelmäßig geprüft: Alle sechs Jahre gibt es eine Hauptprüfung. Drei Jahre nach der Hauptprüfung erfolgt die sogenannte einfache Prüfung. In den Jahren ohne Prüfung führt die zuständige Autobahnmeisterei eine ausführliche Besichtigung durch. Zusätzlich erfolgt zweimal jährlich eine systematische Beobachtung durch sachkundige Straßenwärter der zuständigen Meisterei.

>>> Lesen Sie hier: Abtei Königsmünster: Ist Sexualität ein Thema für die Mönche? <<<

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland