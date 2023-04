Autofahrer aus Bestwig bei Unfall schwer verletzt

Bestwig. Ein Autofahrer aus Bestwig ist bei Winterberg verunglückt. Der Mann erlitt schwere Verletzungen bei dem Verkehrsunfall.

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Autofahrer aus Bestwig schwer verletzt worden.

Nach Überholmanöver Lkw berührt

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 21. April, gegen 22.05 Uhr bei Winterberg. Dort überholte nach Angaben der Polizei in Meschede der Bestwiger auf der B 480 im Bereich der Ruhrquelle einen vor ihm fahrenden Lkw. Am Ende des Überholvorganges berührte er den Frontbereich des Lkw. Der Pkw geriet dabei außer Kontrolle und überschlug sich. Der Pkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Bundesstraße wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

