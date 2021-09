Bad Fredeburg: Einbruch in Bäckerei – Polizei sucht Zeugen

In Bad Fredeburg kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Die Polizei sucht Zeugen.

Bad Fredeburg. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in eine Bäckerei in Bad Fredeburg eingebrochen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch 18.30 Uhr und Donnerstag 5.15 Uhr sind unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Wehrscheid Straße in Bad Fredeburg eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und sind so in das Gebäude gelangt. Anschließend haben sie Schränke und Schubladen durchgewühlt. Die Täter entwendeten Bargeld.

Die Polizei in Schmallenberg sucht Zeugen: 02974 / 90 200.

